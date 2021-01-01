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دولتان عربيتان وإيران تتجاوز إسرائيل في قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط وتركيا بالصدارة

الإثنين 22 فبراير 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولتان عربيتان وإيران تتجاوز إسرائيل في قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط وتركيا بالصدارة



وكالات - سما-

تتجاوز تركيا دول العالم العربي من حيث قوتها العسكرية، حسب تصنيف موقع Global Firepower لأقوى جيوش العالم عام 2021.

وتحتل تركيا المرتبة الـ11 في هذه القائمة، فيما تعود إلى مصر التي تعد أقوى دولة عربية من الناحية العسكرية حسب الموقع، المرتبة الـ13، وتليها إيران في المرتبة الـ14.

وتحتل السعودية المرتبة الـ17، متجاوزة إسرائيل التي تشغل المرتبة الـ20.

ودخلت اثنتان فقط من الدول العربية الأخرى قائمة أقوى 50 جيوش العالم، وهي الجزائر (27) والإمارات (36).

وأشار الموقع إلى أنه اعتمد في هذا الترتيب على 50 عاملا مختلفا، ابتداء من القوة العسكرية، ووصولا إلى القدرات المالية والنواحي اللوجستية والجغرافية.

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