من خرب علي غزه تزويدها بالغاز؟ احمد سبعاوي



بدات القصة عندما نشرت الصحافة الاسرائيلية قبل اسبوع ان قطر ستمول امداد انبوب غاز من اسرائيل ليزود محطة كهرباء غزه بالغاز وبالتالي ستنهي موضوع قطع الكهرباء في غزه وهذا الاتفاق كان وشيكا جدا تحقيقه ...

مصر وبعد اسبوع من اخبار الصحافة الاسرائلية ترسل وزير الطاقه لاسرائيل ويتم وقف الاتفاق القطري الدولي ليذهب الموضوع الي اللفلفه ويزور الوفد رام الله ويتم توقيع مذكرة تفاهم في موضوع الغاز ..

اليوم يصرح محمد اشتيه انه اوعزنا لمصر بتزويد القطاع من غازنا الذي ستطوره مصر ..!

السؤال الان لكل المراقبين :- اليس هناك اتفاق بين مصر واسرائيل علي ان تزود اسرائيل مصر بالغاز ؟ كيف لنا ان ناخذ الغاز من وسيط ؟

لماذا تحركت مصر بسرعة الصاروخ لوقف اتفاق قطر والمجموعة الدولية لتزويد محطة غزه بالغاز ؟ هل خافت مصر من دخول اموال ليد حكومة حماس في غزه؟ هل خافت مصر من دخول قطر في موضوع تزويد الغاز للمحطة وارادت وقفها؟ ماهي احتمالات صراع المحاور هلي غاز غزه؟

هل حكومة رام الله او مصر كانًوا مهتمين اصلا بحل موضوع قطع الكهرباء في غزه؟

من الذي يعطل اي خطة او تحرك لتطوير غزه ؟ هل هناك تنافس علي حقل غزه ان هناك تنافس اقليمي ام ان هناك اصرار علي عدم حل مشكلة الكهرباء في غزه وابقاء الاهل والسكان في غزه تحت الظلام والالام الي الابد ؟

اين الحقية في هذا الموضوع ؟ ما هو دور حكومة رام الله؟ كيف ستزود مصر محطة كهرباء غزه بالغاز وهي التي تشتري الغاز من اسرائيل ؟

اسئلة كثيره جدا تضيع بينها مصالح سكان غزه الحيوية بوجود كهرباء دائمه.