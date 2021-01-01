موعد مباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب والقنوات الناقلة في أبطال أفريقيا 2021

الخرطوم / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي والقنوات الناقلة، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقالت المصادر إن موعد مباراة المريخ وفيتا كلوب الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء بتوقيت السودان ومصر والأردن وفلسطين وسوريا، الرابعة وفق وقت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين.

وتنطلق هذه المواجهة المرتقة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الثانية بعد الظهر حسب وقت المغرب وتونس والجزائر، علما أنها تقام بدون حضور جماهيري للفريقين.

ويسعى المريخ إلى تعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة الأفريقية وهو النادي الأهلي المصري الذي تغلب عليه بسهولة مطلقة بثلاثة أهداف دون مقابل.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ وفيتا كلوب:

في المقابل، خسر فيتا كلوب من نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون مقابل في مستهل مشواره بدوري الأبطال، إذ يسعى إلى تحقيق الانتصار الثاني قبل مواجهة الأهلي ذهابا وإيابا الفترة القادمة.

وتبث مباراة المريخ ضد فيتا كلوب على ثلاث قنوات ضمن شبكة بي إن سبورت الرياضية أبرزها (beIN Sports HD 6) بصوت المعلق نوفل باشي، مع العلم أنها ليست مفتوحة مجانا للجميع.

وتجري مباراة المريخ ضد فيتا كلوب بالتزامن مع مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا التنزاني في ذات المجموعة الأفريقية بالإضافة إلى لقاءات عديدة في باقي المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.