لابيد: لا مشكلة لديّ بتشكيل حكومة مدعومة من القائمة المشتركة

القدس المحتلة /سما/

قال يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، اليوم الإثنين، إنه لا مشكلة لديه في تشكيل حكومة تدعمها القائمة العربية المشتركة، كما أنه لا يرى هناك مشكلة في إمكانية التعاون الحزبي مع القائمة خلال أو بعد الانتخابات.

ورأى لابيد خلال مؤتمر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من الممكن التعاون مع أعضاء الكنيست العرب لتشكيل ائتلاف حكومي.

وأشار إلى أن موقفه تغير بعد أن حصلت معه حادثة خاصة بعد أن قام شاب عرب برعاية ابنته المصابة بالتوحد خلال فترة العزل الانفرادي الذي تعرضت له، مشيرًا إلى أن أحداثاً مماثلة شهدتها منازل وحياة المجتمع الإسرائيلي غيّرت من واقع الحال والنظر للعرب الذين يشكلون جزءًا من الطواقم الطبية في المستشفيات.

وقال: "هناك شيء عميق يتغير، يمكن بالتأكيد تشكيل حكومة ويدعمونها، بالرغم من أنهم لا يريدون الجلوس في أي حكومة، وهم جزء من لجان مهمة بالكنيست، ويكونون جزءًا من عملية صنع القرار، ومشاكلهم الحقيقية ستعالج".

ورفض لابيد التأكيد فيما إذا كان سيوافق على مقترح بالتناوب على رئاسة الوزراء بينه وبين نفتالي بينيت أو جدعون ساعر، مفضلًا انتظار نتائج الانتخابات.

وفي حال استمر بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء عقب الانتخابات، فضّل لابيد انتظار نتائج الانتخابات، محذرًا في الوقت ذاته من تشكيل حكومة يكون فيه بن غفير وليتسمان ودرعي وسموتيريتش في الحكومة، داعيًا الجمهور إلى التغيير من خلال اختيار أشخاص آخرين.