الصحة الإسرائيلية توصي بالإغلاق خلال الـ "بوريم"

القدس المحتلة /سما/

أوصت وزارة الصحة الاسرائيلية بفرض قيود وإغلاق ليلي خلال عيد المساخر "بوريم" لدى اليهود

وفي حديث إذاعي، قال وزير الصحة الاسرائيلية يولي ادلشتاين أن الحكومة ستتخذ اليوم قرارا نهائيا بهذا الخصوص.

وتطرق وزير الصحة الى اعلان سبع عشرة سلطة محلية انتظام التعليم الوجاهي في المدارس الإعدادية بعد غد الاربعاء بخلاف الأنظمة، وقال ان وزارته لا تنشغل في تطبيق هذه الأنظمة داعيا رؤساء هذه السلطات الى التصرف بالمسؤولية والامتناع عن ذلك.

وتفكر وزارة الصحة في فرض هذا الاغلاق أو قيود على الحركة خشية من تداعيات التجمهر باعداد كبيرة خلال العيد.

وقال وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس إنه يؤيد اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية ايام العيد لضمان صحة الجميع.