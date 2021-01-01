  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البنك الدولي يهيب بإسرائيل التبرع بجرعات من اللقاح للفلسطينيين

الإثنين 22 فبراير 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنك الدولي يهيب بإسرائيل التبرع بجرعات من اللقاح للفلسطينيين



القدس المحتلة /سما/

قال البنك الدولي في تقرير له، الاثنين، إن خطة التلقيح ضد فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية تواجه فجوة في الميزانية قدرها 30 مليون دولار.
 
وبحسب ما ورد في التقرير، تخطط السلطة الفلسطينية لتطعيم 20٪ من السكان باللقاحات التي تم الحصول عليها من خلال برنامج COVAX التابع للأمم المتحدة، وشراء 60٪ أخرى من اللقاح من مصادر أخرى.
 
ووفقًا للتقرير، الذي أوردته إسرائيل 24، فإن الجزء الثاني من الحل سيكلف السلطة الفلسطينية حوالي 55 مليون دولار، "وهناك نقص قدره 30 مليون دولار لإتمام ذلك".
 
كما حثت المنظمة الدولية إسرائيل على دراسة امكانية التبرع للفلسطينيين بكمية من جرعات اللقاح التي لن تستخدمها في حملتها للتلقيح السريع.
 
وقال التقرير: "على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية التنسيق في تمويل وشراء وتوزيع لقاحات كورونا الآمنة والفعالة".
 
يذكر أن امداد المناطق الفلسطينية باللقاح المضاد لفيروس كورونا يتم ببطء شديد نظرا لغياب الميزانيات الضرورية لشراء كميات منه، ولم تنطلق حتى الآن الحملة الشاملة بعد في تطعيم عامة السكان.
 
وكانت إسرائيل تعرضت لتهمة التقصير بعدم تقديم جرعات لقاح للسلطة الفلسطينية، بصفتها المسؤولة عن المناطق المحتلة وفقا للقوانين الدولية، وهو انتقاد رفضته إسرائيل بالقول إنه بموجب اتفاقيات أوسلو، فإن الرعاية الصحية تقع على مسؤولية السلطة الفلسطينية.

#البنك الدولي #الفلسطينيين #اسرائيل #لقاحات كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟

يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

فصائل فلسطينية تستهجن ما جاء في رسالة السلطة للإدارة الأمريكية حول الانتخابات

الرئيس يكلف اعضاء في المركزية بمتابعة الشخصيات التي تنوي تشكيل قوائم منفصلة

دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم

قيادي حمساوي : الحركة استعدت للإفراج عن المعتقلين في غزة

بعد ساعات من زيارته تل ابيب.. وزير الطاقة المصري يصل رام الله لهذا الهدف

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة تصدر بياناً مهماً حول التوافق الوطني بشأن الحريات العامة

الرئيس

قناة اسرائيلية تزعم: الرئيس عباس يفضل فوز نتنياهو على بينت وساعر بالانتخابات

وزيرة الصحة: 10 وفيات و1334 إصابة جديدة بكورونا و615 حالة تعافٍ

1

بالصور .. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في قطاع غزة

الاحتلال يزعم إحباط "تهديد بحري" لقواته في بحر غزة صباح اليوم