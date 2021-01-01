شاهد .. سبب وفاة ياسين عجلان رجل الأعمال المصري

القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، عن وفاة ياسين عجلان رجل الأعمال الشهير وإصابة زوجته؛ جراء حادث سير مؤسف تعرض له أثناء قيادته سيارته بالقاهرة.

وأكدت وسائل الإعلام مصرع ياسين عجلان وإصابة زوجته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم انقلبت بهم السيارة التى كانا يستقلانها فى طريق العودة من القاهرة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن حادث ياسين عجلان وقع أثناء سيره في الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأشارت إلى أنه تم نقل جثة رجل الأعمال، مشرحة مستشفى وادى النطرون والمصابين للمستشفى للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفي التفاصيل، فقد تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية أمام كوبري بني سلامة بإتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون ووجود متوفى ومصابين انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي ملك رجل الاعمال ياسين عجلان.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع رجل الأعمال "ياسين عبد الفتاح عجلان"، 68 عامًا وشقيق النائب الأسبق إبراهيم عجلان عن دائرة مركز رشيد، وإصابة كل من زوجتة أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، ومصطفي عبد الحميد نصر، 28 عامًا"،سائق السيارة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

يذكر أن محكمة جنح الدقي قد أيدت الشهر الماضي حكم الحبس لمدة ثلاثة أعوام الذي صدر بحق رجل الأعمال ياسين عجلان؛ بتهمة النصب وبيع ملك الغير، بدعوى قدمها المخرج أكرم فريد.