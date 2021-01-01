رابط مشاهدة مباراة الوحدة ضد التعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة الوحدة والتعاون بث مباشر التي تجري اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 في إطار مواجهات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة التعاون والوحدة مباشر تنقل الساعة 07:00 مساء بتوقيت الرياض والكويت على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق سمير المعيرفي فقط.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية هذه الموقعة المنتظرة التي يتواجه فيها فريقين في منتصف جدول ترتيب الدوري السعودي ويحاولان التقدم سريعا إلى الإمام.

ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف خلف الاتفاق ونقطة وحيدة وراء القادسية، بينما التعاون بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة بالتساوي مع فريقي الفتح والنصر معا.

رابط مباراة التعاون ضد الوحدة مباشر:

وخسر التعاون ست مباريات وفاز مثلها لكنه تعادل 7 مرات منذ بداية المسابقة، ويأمل في ألا يتعثر مجددا؛ كون الطريق إلى المربع الذهبي لا يزال طويلا في ظل المنافسة الشرسة القائمة.

أما الوحدة فهو يقدم العروض الجيدة لا سيما الجولات الأخيرة، إذ فاز 7 مباريات وخسر مثلها لكنه لم يحتكم إلى نتيجة التعادل الإيجابي والسلبي إلا في أربع مرات حتى هذه اللحظة.

ويرى مراقبون أن فرص فوز الوحدة على التعاون كبيرة في هذا الأسبوع، على الرغم من أن الأخير تغلب عليه ذهابا بهدف دون مقابل لكنه لم يكن مكتمل الصفوف حينها.