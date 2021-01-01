رابط مشاهدة مباراة أبها والرائد بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الرائد ضد أبها بث مباشر المقررة اليوم الإثنين 22 شباط 2021 ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة أبها ضد الرائد مباشر تبث الساعة 04:10 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 03:10 بالقاهرة على (KSA Sports 1 HD) قناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق محمد الخامسي.

وكان الرائد قد تغلب على أبها في ذهاب الدوري السعودي بهدفي مقابل هدف، إذ يسعى الفريق إلى تكرار ذات السيناريو من أجل مواصلة ضمان بقاء نفسه في منتصف جدول الترتيب.

ويحتل الرائد المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط أمام ضمك قبل الأخير، إذ يأمل في التقدم قليلا والاقتراب من نادي الباطن بالمركز الثالث عشر حتى لحظة نشر البث.

رابط مباراة أبها والرائد مباشر:

في المقابل، لا يبتعد فريق أبها كثيرا عنه إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة بفارق واحدة فقط وراء أندية التعاو والنصر والفتح الذين يسعون للعودة إلى المربع الذهبي في البطولة.

وتشير التوقعات إلى أن إمكانية فوز أبها على الرائد في هذه المواجهة كبيرة لا سيما بعد الاستفاقة التي حققها مؤخرا، بالتالي لا يقف الطموح عند متوسط الجدول حاليا.

وتجري مباراة الرائد وأبها قبيل انطلاق مواجهات أخرى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إذ يحل التعاون ضيفا على نظيره الوحدة، بينما يستضيف الشباب منافسه المباشر نادي الأهلي.