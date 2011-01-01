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فيديو.. نجاة الفنان العراقي سيف نبيل من حادث مروع داخل منزله

الإثنين 22 فبراير 2021 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نجاة الفنان العراقي سيف نبيل من حادث مروع داخل منزله



وكالات / سما /

نجا الفنان العراقي سيف نبيل من الموت، بعد سقوط لوح زجاجي ضخم على المقعد الذي كان يجلس عليه بوسط منزله، حيث ساقته الأقدار أن يتحرك لمكان آخر قبل ثوان قليلة، من سقوط اللوح ليتهشم دون أي سبب بحسب قوله.

ونشر سيف نبيل مقطع فيديو عبر خاصية ”الستوري ”بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، وعلق ”كنا قاعدين بأمان الله ويجي اللوح وينكسر بهذه الطريقة المروعة والله ستر فعلا ولحقنا قمنا، العين حقيقي، قل أعوذ برب الفلق“.

ويشارك الفنان العراقي سيف نبيل كعضو لجنة تحكيم ببرنامج ”عراق آيدول“ الذي يعرض على قناة MBC العراق، إلى جانب كل من الفنانين حاتم العراقي ورحمة رياض.

كما حقق الديو الذي شارك فيه الفنان محمد رمضان، وهي أغنية دعائية لإحدى شركات المحمول في العراق، أكثر من 13 مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على إطلاقها.

وكان الفنان العراقي سيف نبيل سبق وتعرض لموجة حادة من الانتقادات، وذلك عقب استعراضه إطلالته من أحدث جلسة تصوير أجراها، تزامنا مع التفجير الذي حدث في العراق.

وآخر أعمال سيف نبيل أغنية ”فدوه اروح اني“ التي طرحها أخيرا عبر قناته الخاصة على يوتيوب، وهي من ألحانه، وكتبها محمد الجابوري، والفيديو كليب من إخراج حسين شعلان.

يذكر أن نبيل بدأ مسيرته الفنية في عام 2011 عندما أصدر أول أغنية له بعنوان ”هاي السنة“ قدم بعدها العديد من الأغنيات المنفردة، وشارك في العديد من المهرجانات العربية أبرزها مهرجان جرش عام 2018. ومهرجان قلعة دمشق عام 2019.

#سيف نبيل #حادث مروع

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