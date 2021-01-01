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شاهد.. كاظم الساهر برفقة حفيدتيه

الإثنين 22 فبراير 2021 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. كاظم الساهر برفقة حفيدتيه



وكالات / سما /

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان العراقي الوسيم كاظم الساهر مع طفلتين، ليتبين في ما بعد أن الطفلتين هما حفيدتا كاظم "آية وسنا".


وتفاعل رواد السوشال ميديا مع الصورة مبدين اعجابهم بجمال الطفلتين ووسامة القيصر أيضًا والذي يشتهر بأغانيه الرومانسية التي تتحدث عن الحب والوفاء. بينما فوجئ بعضهم بوجود أحفاد له.

للساهر ألقاب عديدة أهمها "سفير الأغنية العراقية" و"قيصر الأغنية العربية" الذي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني، الذي غنى له القيصر العديد من قصائده.

وكان قد انتشرت صورة له، بإطلالة شبابية، بدا فيها كشاب في الثلاثينيات فاختار أن يظهر بقميص وبنطلون أسود وليكمل هذه الإطلالة ارتدى نظارة "مودرن".

كاظم الساهر

#كاظم الساهر #فنون #آية وسنا

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