تنزيل 220 مليون نسخة من تطبيق فوتوماث لتعليم الرياضيات

وكالات / سما /

جمع مطور تطبيق فوتوماث الذي يساعد في حل المعادلات الرياضية 23 مليون دولار من مجموعة مستثمرين بقيادة شركة مينلو فينشرز للاستثمار، بعد النجاح الكبير الذي حققه التطبيق، حيث بلغ عدد مرات تنزيله أكثر من 220 مليون مرة بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ويتيح التطبيق للمستخدم توجيه كاميرا الهاتف الذكي الخاص به على المعادلة الرياضية التي يريد حلها. ويتعرف التطبيق على المعادلة المكتوبة ويقدم للمستخدم شرحا لحل المعادلة خطوة بخطوة. ورغم أن هذا التطبيق يبدو مفيدا للطلبة الكسالى، فإنه في الحقيقة له استخدامات عديدة. منها على سبيل المثال إمكانية كتابة المعادلة على جهاز الكمبيوتر الدفتري واستخدام التطبيق في رسم التخطيط البياني المطلوب لها.

في الوقت نفسه فإن كتابة أي معادلة باستخدام لوحة المفاتيح صعب للغاية، لذلك فإن سد الفجوة بين العالم الواقعي والهاتف الذكي خطوة أساسية لنجاح استخدام فوتوماث. فالمطلوب أن يكتب المستخدم المعادلة بالقلم على الورقة ثم يصورها بالهاتف الذكي لكي يبدأ التطبيق في التعامل معها.

وبحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإنه تم تنزيل أكثر من 220 مليون نسخة من هذا التطبيق ومازال يحتل المركز 59 في متجر آب ستور للتطبيقات في الولايات المتحدة متفوقا بمركز واحد على تطبيق تيندر. وقد حاولت شركات أخرى تطوير تطبيقات منافسة لكنها لم تنجحعلى ما يبدو في تحقيق النجاح الذي حققته الشركة الأوروبية الصغيرة الناشئة صاحبة التطبيق.

في الوقت نفسه فإن هذا التطبيق يبدو الآن ملائما بصورة أكبر للأطفال الذين اضطروا لقضاء مزيد من الوقت في التعلم من المنزل ولا تتاح لهم فرصة طلب المساعدة من المعلم لحل المعادلة.

ويتاح هذا التطبيق مجانا ويمكن شراء نسخة كاملة منه باسم "فوتوماث بلس" التي تحتوي على المزيد من الخصائص مثل الرسوم الديناميكية والمواد التعليمية المتحركة.