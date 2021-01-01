  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كويكب "يوم القيامة" يستعد للاقتراب من الأرض الشهر المقبل

الإثنين 22 فبراير 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
كويكب "يوم القيامة" يستعد للاقتراب من الأرض الشهر المقبل



وكالات / سما /

يعتقد علماء الفلك بأن كويكب "أبوفيس"، هو أحد أكثر الصخور الفضائية رعبا في النظام الشمسي، وهو يستعد للاقتراب الوثيق من الأرض الشهر المقبل.


وتمكن العلماء من التقاط صورة للكويكب المعروف رسميا باسم 99942 أبوفيس، بينما يستعد للتحليق فوق كوكبنا قريبا، على أدنى مسافة له من الأرض.

والتقط علماء الفلك صورة الكويكب هذا الأسبوع. ويبلغ عرض الكويكب المسمى تيمنا بـ"أبوفيس" (إله الفوضى عند المصريين القدماء) 370 مترا، وتكشف عمليات محاكاة مداره المستقبلي أنه قد يصطدم يوما ما بالأرض، على الرغم من أن الفرص شبه معدومة.

وسوف يطير أبوفيس، الذي لقّب أيضا بـ"كويكب يوم القيامة"، بالقرب من الأرض على مسافة 15 مليون كيلومتر الشهر المقبل، وهي مسافة لن تؤثر على المسار المداري للكويكب ولكنها ستكون قريبة بما يكفي لرؤيتها للشخص العادي الذي يستخدم التلسكوبات.

ولن يكون هذا المرور قريبا بدرجة كافية حتى يتأثر بجاذبية الأرض، لكنه سيقدم لمحة نادرة عن الكويكب.

والتقط علماء الفلك أحدث صورة في مشروع التلسكوب الافتراضي. وقالوا: "بعد ثماني سنوات من ملاحظاتنا السابقة، التقطنا مرة أخرى أبوفيس (99942)، ملك الكويكبات الذي يحتمل أن يكون خطرا".

وأضاف العلماء أن الصورة  التقطت بواسطة وحدة التلسكوب الآلية Elena باستخدام تعريض واحد للسماء لمدة 300 ثانية.

وتابعوا: "تتبع التلسكوب الحركة الظاهرة للكويكب، ولهذا تظهر النجوم كمسارات قصيرة، بينما يبدو الكويكب كنقطة ضوء ساطعة وحادة في وسط الصورة، مميزا بسهم".

وستمر صخرة الفضاء العملاقة بالقرب من الأرض مجددا في عام 2029، لكن تحليقها بالقرب من كوكبنا في العام 2068 هو أكثر ما يهتم به الخبراء.

 

 

 

#كويكب يوم القيامة #كويكب #الأرض #الفضاء #العلماء #الفلك #علماء الفلك #الصخور #الصخور الفضائية #أبوفيس

الأكثر قراءة اليوم

بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟

يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

فصائل فلسطينية تستهجن ما جاء في رسالة السلطة للإدارة الأمريكية حول الانتخابات

الرئيس يكلف اعضاء في المركزية بمتابعة الشخصيات التي تنوي تشكيل قوائم منفصلة

دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم

قيادي حمساوي : الحركة استعدت للإفراج عن المعتقلين في غزة

بعد ساعات من زيارته تل ابيب.. وزير الطاقة المصري يصل رام الله لهذا الهدف

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة تصدر بياناً مهماً حول التوافق الوطني بشأن الحريات العامة

الرئيس

قناة اسرائيلية تزعم: الرئيس عباس يفضل فوز نتنياهو على بينت وساعر بالانتخابات

وزيرة الصحة: 10 وفيات و1334 إصابة جديدة بكورونا و615 حالة تعافٍ

1

بالصور .. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في قطاع غزة

الاحتلال يزعم إحباط "تهديد بحري" لقواته في بحر غزة صباح اليوم