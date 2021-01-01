تفاصيل مثيرة في لغز وفاة مارادونا

وكالات / سما /

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الأرجنتين, عن تفاصيل جديدة بشأن لغز وفاة أسطورة الكرة العالمية دييغو أرماندو مارادونا.

وتوفي مارادونا بنوبة قلبية في 25 نوفمبر الماضي، بعد فترة قليلة من خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية, ظهور تفاصيل جديدة بفحص الرسائل الهاتفية الخاصة بكل من الطبيب النفسي كارلوس دياز، الذي عالج مارادونا آخر شهرين قبل الوفاة، والجراح ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أوجستينا كوزاكوف.

وأتم نجم الكرة الأرجنتينية والعالمية السابق عامه الستين في 30 أكتوبر الماضي، وذلك قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وقال أحدهم بحسب "ماركا" في رسالة إلى أحد الأطباء: "إنه مدمن كحوليات، وما نراه عليه الآن هو مرض الباركنسون"، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي وقد يؤدي إلى حالات رعاش، وينتج في بعض الأحيان عن تناول المريض للكحوليات.

ورد أحدهم برسالة أخرى قال فيها: "عيد ميلاده اقترب، ومن الضروري أن نقلل الأدوية ليكون مظهره مقبولا".

بينما أضاف آخر: "يجب أن يقلل نومه، فصوت شخيره مقلق جدا، ولديه صوت تنفس مزعج للغاية بشكل كبير".

وجاء فتح هواتف أطباء دييغو من أجل إيجاد أدلة جديدة في لغز وفاته المفاجئة، والتي ثارت الكثير من الشبهات الجنائية حولها، بشأن إمكانية وجود إهمال طبي أدى إلى حدوثها.

وعانى مارادونا من اضطرابات في الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية، لكن لم يظهر عليه تأثير تعاطي الكحول والمخدرات عندما تم تشريح جثته.