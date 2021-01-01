  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تفاصيل مثيرة في لغز وفاة مارادونا

الإثنين 22 فبراير 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مثيرة في لغز وفاة مارادونا



وكالات / سما /

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الأرجنتين, عن تفاصيل جديدة بشأن لغز وفاة أسطورة الكرة العالمية دييغو أرماندو مارادونا.

وتوفي مارادونا بنوبة قلبية في 25 نوفمبر الماضي، بعد فترة قليلة من خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية, ظهور تفاصيل جديدة بفحص الرسائل الهاتفية الخاصة بكل من الطبيب النفسي كارلوس دياز، الذي عالج مارادونا آخر شهرين قبل الوفاة، والجراح ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أوجستينا كوزاكوف.

وأتم نجم الكرة الأرجنتينية والعالمية السابق عامه الستين في 30 أكتوبر الماضي، وذلك قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وقال أحدهم بحسب "ماركا" في رسالة إلى أحد الأطباء: "إنه مدمن كحوليات، وما نراه عليه الآن هو مرض الباركنسون"، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي وقد يؤدي إلى حالات رعاش، وينتج في بعض الأحيان عن تناول المريض للكحوليات.

ورد أحدهم برسالة أخرى قال فيها: "عيد ميلاده اقترب، ومن الضروري أن نقلل الأدوية ليكون مظهره مقبولا".

بينما أضاف آخر: "يجب أن يقلل نومه، فصوت شخيره مقلق جدا، ولديه صوت تنفس مزعج للغاية بشكل كبير".

وجاء فتح هواتف أطباء دييغو من أجل إيجاد أدلة جديدة في لغز وفاته المفاجئة، والتي ثارت الكثير من الشبهات الجنائية حولها، بشأن إمكانية وجود إهمال طبي أدى إلى حدوثها.

وعانى مارادونا من اضطرابات في الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية، لكن لم يظهر عليه تأثير تعاطي الكحول والمخدرات عندما تم تشريح جثته.

#مارادونا #الأرجنتين #دييغو مارادونا

الأكثر قراءة اليوم

بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟

يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

الرئيس يكلف اعضاء في المركزية بمتابعة الشخصيات التي تنوي تشكيل قوائم منفصلة

دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم

قيادي حمساوي : الحركة استعدت للإفراج عن المعتقلين في غزة

بعد ساعات من زيارته تل ابيب.. وزير الطاقة المصري يصل رام الله لهذا الهدف

يتعلق بملياردير إسرائيلي .. إدارة بايدن تحقق في قرار "غريب" اتخذه ترامب قبل مغادرته

الأخبار الرئيسية

الرئيس

قناة اسرائيلية تزعم: الرئيس عباس يفضل فوز نتنياهو على بينت وساعر بالانتخابات

وزيرة الصحة: 10 وفيات و1334 إصابة جديدة بكورونا و615 حالة تعافٍ

1

بالصور .. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في قطاع غزة

الاحتلال يزعم إحباط "تهديد بحري" لقواته في بحر غزة صباح اليوم

فصائل فلسطينية تستهجن ما جاء في رسالة السلطة للإدارة الأمريكية حول الانتخابات