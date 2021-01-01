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ليبرمان يعلن عن 10 وصايا لإدارة الحكم بإسرائيل

الإثنين 22 فبراير 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يعلن عن 10 وصايا لإدارة الحكم بإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

نشر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على "تويتر"، 10 وصايا لحزبه من أجل حكم سليم لإسرائيل.

وتضمنت الوصايا وفق القناة 7 العبرية: "تحديد فترة ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات ووفقًا لتعديل قانون انتخابات الكنيست، وإجراء انتخابات الكنيست والمجالس المحلية في يوم واحد".

وطالب ليبرمان بفرض حظر قانوني على عضو كنيست وجهت ضده لائحة اتهام للترشح لمنصب الرئيس أو أن يكون مرشحًا لتشكيل الحكومة".

واقترح ليبرمان أيضًا إلزام رئيس الوزراء والوزراء وجميع قادة الأحزاب بنشر بيان الاتفاق الحكومي، وكذلك تحديد عدد الوزراء بحيث يكون لكل حكومة مستقبلية 21 وزيراً كحد أقصى (باستثناء رئيس الوزراء) و 7 نواب وزراء.

"الوصايا" الأخرى على قائمة ليبرمان هي "التمثيل المناسب للمرأة في قوائم الكنيست" وكذلك "معارضة القانون الفرنسي"، "معارضة بند التجاوز" ، "إنشاء لجنة تحقيق رسمية في علاج كورونا من جميع النواحي - الطبية والاقتصادية "، و" قانون الشفافية والإشراف على جميع أنشطة الأحزاب على الإنترنت".

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