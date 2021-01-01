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فيديو.. "شباب جباليا" يقفز للصدارة.. وتعادلان للجلاء والهلال في الممتازة

الإثنين 22 فبراير 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "شباب جباليا" يقفز للصدارة.. وتعادلان للجلاء والهلال في الممتازة



غزة / سما /

حقق شباب جباليا فوزا ثمينا على نظيره شباب خانيونس (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "ثوار الشمال" بانتصاره الغالي إلى أدهم خطاب الذي سجل هدف المباراة الوحيد (7), ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة, بفارق الأهداف أمام شباب رفح, ويبقى رصيد شباب خانيونس 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لشباب خانيونس نفذها محمد أبو موسى وتصدى لها الحارس أحمد عفانة (3).

وأكمل الفائز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عماد السماعنة (88).

الجلاء – اتحاد الشجاعية (2-2)

وتعادل الجلاء مع منافسه اتحاد الشجاعية (2-2).

وسجل هدفي الجلاء إبراهيم سلامة (23), وأحمد الغزالي (73) من ركلة جزاء, بينما أحرز هدفي "المنطار" علاء عطية (17), وسالم وادي (65).

وشهدت المباراة طرد محمد عبيد من الجلاء (90).

ورفع الجلاء رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير, وبات رصيد "المنطار" 8 نقاط في المركز السابع.

الهلال – شباب رفح (0-0)

واحتكم الهلال للتعادل السلبي مع نظيره شباب رفح.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع الهلال رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع, بفارق الأهداف أمام التفاح, ويصبح رصيد "الزعيم" 13 نقطة في المركز الثاني.

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