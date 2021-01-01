ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج الجولة 25

وكالات / سما /

نقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نتائج مباريات أمس الأحد الموافق يوم 21 من شهر فبراير لعام 2021، في الجولة رقم 25 لموسم 2020-2021، والذي يحمل لقبه النجم جيمي فاردي.

وقد فشل النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف جديد مع نادي ليفربول حيث سقط الريدز ضد فريق إيفرتون ضمن مباريات الجولة 25 من البريميرلييج في ديربي الميرسيسايد.

وقد واصل باتريك بامفورد نجم ليدز يونايتد يوم أمس في تسجيل هدف جديد في شباك ولفرهامبتون بعد سقط فريقه بهدف نظيف في مباراة الأمس.

فيما تمكن برونو فيرنانديز الإبتعاد بالمركز الثاني وتقريب المسافة مع المتصدر محمد صلاح بعد تسجيله ركلة جزاء في شباك نادي نيوكاسل ليرفع رصيده إلى 15 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم

1- محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

2- برونو فيرنانديز.. 15 هدف

3- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفا

4- هيونج مين سون .. 13 هدفا

5- هاري كين.. 13 هدفا

6- جيمي فاردي.. 12 هدفا

7- باتريك بامفورد.. 12 هدفا

8- إلكاي جوندوجان 11 هدفا

9- كالوم ويلسون .. 10 أهداف

10- أولي واتكنز.. 10 أهداف