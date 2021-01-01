  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج الجولة 25

الإثنين 22 فبراير 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج الجولة 25



وكالات / سما /

نقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نتائج مباريات أمس الأحد الموافق يوم 21 من شهر فبراير لعام 2021، في الجولة رقم 25 لموسم 2020-2021، والذي يحمل لقبه النجم جيمي فاردي.

وقد فشل النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف جديد مع نادي ليفربول حيث سقط الريدز ضد فريق إيفرتون ضمن مباريات الجولة 25 من البريميرلييج في ديربي الميرسيسايد.

وقد واصل باتريك بامفورد نجم ليدز يونايتد يوم أمس في تسجيل هدف جديد في شباك ولفرهامبتون بعد سقط فريقه بهدف نظيف في مباراة الأمس.

فيما تمكن برونو فيرنانديز الإبتعاد بالمركز الثاني وتقريب المسافة مع المتصدر محمد صلاح بعد تسجيله ركلة جزاء في شباك نادي نيوكاسل ليرفع رصيده إلى 15 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم

1- محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

2- برونو فيرنانديز.. 15 هدف

3- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفا

4- هيونج مين سون .. 13 هدفا

5- هاري كين.. 13 هدفا

6- جيمي فاردي.. 12 هدفا

7- باتريك بامفورد.. 12 هدفا

8- إلكاي جوندوجان 11 هدفا

9- كالوم ويلسون .. 10 أهداف

10- أولي واتكنز.. 10 أهداف

#الدوري الإنجليزي #محمد صلاح #ليفربول #إيفرتون

الأكثر قراءة اليوم

بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟

يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم

بعد ساعات من زيارته تل ابيب.. وزير الطاقة المصري يصل رام الله لهذا الهدف

وصول الشحنة الإماراتية من لقاحات كورونا إلى غزة.. وغازي حمد يشكر الامارات ودحلان

يتعلق بملياردير إسرائيلي .. إدارة بايدن تحقق في قرار "غريب" اتخذه ترامب قبل مغادرته

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

1

بالصور .. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في قطاع غزة

الاحتلال يزعم إحباط "تهديد بحري" لقواته في بحر غزة صباح اليوم

فصائل فلسطينية تستهجن ما جاء في رسالة السلطة للإدارة الأمريكية حول الانتخابات

64452

يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

مصادر :الرئيس يكلف اعضاء في المركزية بمتابعة الشخصيات التي تنوي تشكيل قوائم منفصلة