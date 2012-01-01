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مدافع الريال يحتفل بتعادل برشلونة مع قادش

الإثنين 22 فبراير 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع الريال يحتفل بتعادل برشلونة مع قادش



وكالات / سما /

أعرب ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، عن سعادته بشقيقه أليخاندرو فيرنانديز، مهاجم قادش، الذي سجل هدف التعادل لصالح فريقه في مرمى برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحصل قادش على ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، وتقدم لها أليخاندرو فيرنانديز ليضعها في شباك مارك أندريه تير شتيجن، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، ويفقد البارسا نقطتين ثمينتين في سباق الليجا.

واحتفل مدافع ريال مدريد ناتشو عبر حسابه في انستجرام، بهدف أليخاندرو فيرنانديز في مرمى برشلونة، حيث نشر صورة شقيقه بعد تسجيله لركلة الجزاء، وكتب عليها: “سهم”، مع رمز تعبيري له علاقة بالكلمة التي كتبها.

ولا شك أن احتفال ناتشو ليس فقط بسبب تسجيل شقيقه لهدف التعادل، بل أيضاً لحرمان البارسا من نقطتين، وبالتالي تأخره عن ريال مدريد بفارق 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتجدر الإشارة إلى أن ناتشو وأليخاندرو استهلا مشوارهما الاحترافي مع رديف ريال مدريد في 2012، ولكن الأول واصل مسيرته مع النادي الملكي، فيما غادر الثاني أسوار سانتياجو بيرنابيو صوب إسبانيول في 2013.

#ريال مدريد #ناتشو فرنانديز #برشلونة #قادش #الدوري الإسباني

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