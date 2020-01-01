الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة بنسبة 10% خلال شهر كانون أول

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، إن الصادرات ارتفعت خلال شهر كانون أول من عام 2020 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 128.3 مليون دولار أمريكي.

وأوضح الإحصاء في بيان أدره اليوم الإثنين، أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر كانون أول من عام 2020 بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 83% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون أول من عام 2020. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

وبين الإحصاء أن الواردات ارتفعت خلال شهر كانون أول من عام 2020 بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 515.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون أول من عام 2020 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون أول من عام 2020. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 24% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، وفق الإحصاء، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 17% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 3% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2019، حيث بلغ العجز 387.1 مليون دولار أمريكي.