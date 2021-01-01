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توتر حاد بين نتنياهو وريغيف

الإثنين 22 فبراير 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتر حاد بين نتنياهو وريغيف



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الاثنين، عن حالة من التوتر بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزيرة المواصلات والقيادية في حزبه ميري ريغيف، بسبب الحملة الانتخابية.

ويتهم مكتب نتنياهو، ريغيف بأنها تدير حملة مستقلة بنفسها للانتخابات، وتحاول إظهار نفسها بأنها شخصية مستقلة بعيدًا عن توجيهات نتنياهو والجهات التي تدير الحملة.

وظهرت ريغيف في عدة مؤسسات منها "الهستدروت"، وهاجمت في حملة انتخابية حزب أزرق - أبيض، وأحزاب سياسية أخرى، وهو الأمر الذي لم يعجب نتنياهو.

وقال مسؤول في الحملة الانتخابية لليكود، إن ريغيف تلحق ضررًا كبيرًا، والعلاقة بينها وبين نتنياهو متوترة جدًا، وأنه يشعر بخيبة أمل من سلوكها.

وتعتبر ريغيف أول امرأة في الليكود مقربة جدًا من نتنياهو وبيئته.

ونفى مكتب نتنياهو ما جاء في التقرير.

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