  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يتعلق بملياردير إسرائيلي .. إدارة بايدن تحقق في قرار "غريب" اتخذه ترامب قبل مغادرته

الإثنين 22 فبراير 2021 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يتعلق بملياردير إسرائيلي .. إدارة بايدن تحقق في قرار "غريب" اتخذه ترامب قبل مغادرته



القدس المحتلة / سما /

تحقق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قرار وُصف بأنه استثنائي، اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب في أيامه الأخيرة بالمنصب.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الحديث يدور عن رفع ترامب العقوبات المفروضة على الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر بسبب مزاعم بالفساد في أعماله بالكونغو.

وأشارت إلى أن تحقيقا واسع النطاق كشف في صحيفة نيويورك تايمز أن غيرتلر استخدم أحد أعضاء جماعة ضغط لإقناع ترامب برفع العقوبات عنه قبل مغادرته البيت الأبيض.

وقام الملياردير الإسرائيلي الذي يستثمر في مناجم الذهب بالكونغو بتوظيف المحامي آلان ديرشويتز المقرب من ترامب ومن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس بيري.

وفي نهاية الأمر، توصل غيرتلر إلى اتفاق مع السلطات بأنه سيوافق على الإشراف الخارجي على أعماله في الكونغو لمدة عام، مقابل إعفاءه من العقوبات، والتي تضمنت تجميد جميع حساباته في الولايات المتحدة.

وصنفت مصادر في وزارتي الخارجية والمالية الاتفاق، الذي تم بدون علم المتخصصين وبدون وثائق، بأنه غير تقليدي وغير مسبوق.

وفقا للتحقيق، استخدم غيرتلر أيضا عناصر في إسرائيل للضغط من أجله، بما في ذلك المحامي بوعز بن تسور، أحد محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

ولدى تفسير قرار رفع العقوبات عن الملياردير الإسرائيلي، زُعم أن أعماله تنطوي على قيمة للأمن القومي الأمريكي، لكن دون ذكر أي تفاصيل عن ذلك.

ويكشف التحقيق أنه في عام 2002، أرسل الزعيم الكونغولي آنذاك، لوران كابيلا، رسالة إلى الرئيس الأمريكي في حينها جورج دبليو بوش، أعلن فيها تعيين غيرتلر كممثل له في المحادثات مع الإدارة الأمريكية.

واتهمت لجان التحقيق الدولية غيرتلر بالتوقيع مع كابيلا صفقات تجارية غير نزيهة في الكونغو، والتي سلبت سكان البلاد الكثير من مواردهم الطبيعية.

#ادارة بايدن #ترامب #ملياردير إسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

الزراعة بغزة: اصطياد 65 طن أسماك بعد المنخفض الأخير (صور)

بعد ساعات من زيارته تل ابيب.. وزير الطاقة المصري يصل رام الله لهذا الهدف

دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم

وصول الشحنة الإماراتية من لقاحات كورونا إلى غزة.. وغازي حمد يشكر الامارات ودحلان

حماس وفتح توضحان بشأن قرار الدخول بقائمة مشتركة في الانتخابات ..

الرجوب يكشف تفاصيل رسالة الجبهة الشعبية لـ"فتح" بشأن الانتخابات الفلسطينية

رسميا.. الجبهة الشعبية تقرر خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة لهذه الاسباب

الأخبار الرئيسية

64452

يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

مصادر :الرئيس يكلف اعضاء في المركزية بمتابعة الشخصيات التي تنوي تشكيل قوائم منفصلة

الاتحاد الأوروبي والشيخ يكذبان رواية إسرائيلية حول تهديد أوروبي بوقف المساعدات عن السلطة

بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟

قناة اسرائيلية تزعم: الاتحاد الاوروبي يهدد السلطة بوقف المساعدات في هذه الحالة