  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في غزة اليوم

الإثنين 22 فبراير 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في غزة اليوم



غزة / سما /

تشهد أسعار الخضروات والفواكه اليوم استقراراً رغم الانخفاض الكبير على درجات الحرارة .

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق اليوم الاثنين

أسعار الخضروات 

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 8 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 7 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 1.5 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

بازيلاء: 1ك = 4 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

ورق عنب  = 9 شيكل

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 3 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 3 شيكل

أسعار الفواكه اليوم الاثنين 22/2/2021

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكلضر

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل

عنب أسود 1ك = 12 شيكل

رمان 1ك = 4 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاثنين 22/2/2021

بيض: 10 شيكل الكرتونة

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل

لحمة بتلو: 36 شيكل

الأكثر قراءة اليوم

الزراعة بغزة: اصطياد 65 طن أسماك بعد المنخفض الأخير (صور)

بعد ساعات من زيارته تل ابيب.. وزير الطاقة المصري يصل رام الله لهذا الهدف

دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم

وصول الشحنة الإماراتية من لقاحات كورونا إلى غزة.. وغازي حمد يشكر الامارات ودحلان

يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

الرجوب يكشف تفاصيل رسالة الجبهة الشعبية لـ"فتح" بشأن الانتخابات الفلسطينية

اعتداء سافر على سعودية في الشارع يثير غضبا..فيديو

الأخبار الرئيسية

حماس تستهجن ما جاء في رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية حول الانتخابات

64452

يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

مصادر :الرئيس يكلف اعضاء في المركزية بمتابعة الشخصيات التي تنوي تشكيل قوائم منفصلة

الاتحاد الأوروبي والشيخ يكذبان رواية إسرائيلية حول تهديد أوروبي بوقف المساعدات عن السلطة

بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟