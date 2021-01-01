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كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و478 ألف وفاة و111 مليونا و963 ألف إصابة

الإثنين 22 فبراير 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و478 ألف وفاة و111 مليونا و963 ألف إصابة



وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 478 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الاجمالية ما يقارب من 111 مليونا و963 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 87 مليونا و336 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 312 ألفا و711 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,293 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (1,245 وفاة)، والمكسيك (832 وفاة)، والبرازيل (554 وفاة)، وروسيا (417 وفاة)، وإيطاليا (232 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (57,198 إصابة)، والبرازيل (29,026 إصابة)، وفرنسا (22,046 إصابة)، والهند (13,980 إصابة)، وإيطاليا (13,452 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (511,133 وفاة)، والبرازيل (246,560 وفاة)، والمكسيك (180,107 وفيات)، والهند (156,418 وفاة)، وبريطانيا (120,580 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,765,423 إصابة)، والهند التي تخطت عتبة الـ11 مليونا بواقع (11,005,850 إصابة)، والبرازيل (10,168,174 إصابة)، وروسيا (4,164,726 إصابة)، وبريطانيا (4,115,509 إصابات).

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