فدائي السلة يحسم المركز الثالث المؤهل لملحق نهائيات آسيا في أندونيسيا

المنامة/سما/

حسم منتخبنا السلوي، اليوم الأحد، المركز الثالث في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا في اندونيسيا، وحجز له مقعدا في الملحق المؤهل للنهائيات بسحقه سيريلانكا بنتيجة 129 نقطة مقابل 74.

جاء ذلك خلال اللقاء الختامي للوطني الذي جرى في مملكة البحرين، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة، خالد عارف، وطاقم السفارة، على ملعب صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة المنامة.

وبهذا الفوز المستحق على سريلانكا، أعاد المنتخب الوطني بريقه من جديد، مجددا الامل في الوصول للنهائيات عن طريق الملحق، ليعوض خسارته الثقيلة، الجمعة الماضية، امام كازخستان، مقدما مباراة جيدة في جميع أركانها.

وقاد سني السكاكيني الوطني لفوز مستحق وكبير على سيريلانكا بتسجيله 36 نقطة، مؤديا بعضا من مستواه المعهود في المباريات، ليحقق المنتخب الوطني بذلك الفوز رافعا رصيد نقاطه الى 6 من فوزين على سيريلانكا وخسارتين امام كازخستان، فيما تأجلت مبارياته أمام شقيقه الأردني لإشعار آخر بفعل اصابة العديد من لاعبي المنتخب الأردني بفيروس كورونا، ولن تكون نتائج مباريات الوطني امام الأردن مهمة على حسم فلسطين لمركزها الثالث خاصة في حالة الخسارة.

وبهذا الفوز أيضا، اعاد منتخبنا لنفسه البريق الذي يستحقه من جديد ورد اعتباره لنفسه بعد هزيمته السابقة امام كازخستان، ليعود بعدها ويؤدي مستويات جيدة تليق به وبعشاقه، رغم أن المنتخب السيريلانكي الحلقة الأضعف في المجموعة الا أن لكل مباراة ظروفها.

وشارك في لقاء اليوم الأحد جميع لاعبي الوطني دون استثناء، واخذ كل حظه ووقته فيها، بحيث عمل المدير الفني للوطني كافتر على اعطاء كل لاعب وقتا في اللقاء خاصة بعدما أمن النتيجة، فدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الأول، واثبت لاعبونا علو كعبهم خلال المنافسة منذ بدايتها وحتى النهاية، بدءا بالقائد سني السكاكيني، وكيندل، وجمال مياله، ومرورا بتامر حبش، واحمد يونس، ووسيم مسك، وابراهيم ابو رحال، وطارق التميمي، واحمد هارون، وعمر ديراوي، وانتهاء بعلي شحادة، وسري الجولاني.

وخلال اللقاء سجل سني 36 نقطة، وتامر حبش 18، وجمال مياله 17، وطارق التميمي 15، وكيندل 11، وعمر ديراوي 11، ووسيم مسك 8، وابراهيم ابو رحال 6، واحمد يونس 4، واحمد هارون 3 .

وبهذه النتيجة يحسم منتخب فلسطين المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط خلف كازخستان المتصدر والأردن الثاني حاليا وسيريلانكا الرابع.

وفي نهاية اللقاء هنا السفير عارف المنتخب الوطني بهذا الفوز وهذا التأهل للملحق، مثمنا دورهم في تشريف وطنهم فلسطين في هذا المحفل الرياضي السلوي الآسيوي، طالبا منهم الاستعداد بشكل اكبر للملحق حتى تكون فلسطين حاضرة بقوة في نهائيات اسيا بإندونيسيا.

كما هنأ السفير عارف، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، بهذه النتائج التي حققها منتخبنا السلوي الفلسطيني، مؤكدا أن الرياضة الفلسطينية بشتى قطاعاتها أصبحت تسير بكل جدارة نحو تحقيق البطولات والانجازات المتتالية التي تليق بشعبنا وقضيتنا العادلة.

من جانبه أهدي المنتخب الوطني فوزه هذا للاعبه حمزة يوسف الذي كان ضمن المنتخب ولم يشارك في المباريات الرسمية لاصابته بكورونا في البحرين.