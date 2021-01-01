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اعتداء سافر على سعودية في الشارع يثير غضبا..فيديو

الأحد 21 فبراير 2021 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتداء سافر على سعودية في الشارع يثير غضبا..فيديو



الرياض/سما/

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إن النائب العام أصدر أمرا بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة سعودية في محافظة حفر الباطن.

ويقضي القرار بإحالة المتهم إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه، واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقا للمادتين (13 و15) من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال المصدر إن "النيابة العامة لن تألو جهدا في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم".


وتداول ناشطون سعوديون، مقطعا مصورا أثار ضجة واسعة في المملكة، أظهر اعتداء شاب على فتاة وسط الشارع بمحافظة حفر الباطن في شمال المملكة.

ونشرت الفتاة التي جرى الاعتداء عليها الفيديو موضحة ما جرى: "اعترضوا طريقي ثلاث ذكور. وتحرشوا لفظيا، تسبق خطواتهم لسانهم البذيء بالحديث المُخل، ولا أي ردة فعل بالتغاضي أو الصمت كانت ممكن أن توقف تلك الفئة المنحطة، ومع علمي بالحقيقة لم أستطع التجاهل لأنه، والله الشاهد، تلك الليلة أني صبرت بالتغاضي".

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