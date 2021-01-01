مانشستر يونايتد يستعيد بريقه بثلاثية أمام نيوكاسل...فيديو

لندن/سما/

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات، بالتغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في إطار لقاءات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية اليونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة (30) ودانيل جيمس في الدقيقة (57) وبرونو فيرنانديز (75)، بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد آلان سانت ماكسيمين في الدقيقة (36).

وبتلك النتيجة ارتقى اليونايتد إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز الـ17.