  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انتهاء التحقيق معها.. الإسرائيلية العائدة من سوريا حاولت التسلل إلى غزة والأردن

الأحد 21 فبراير 2021 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء التحقيق معها.. الإسرائيلية العائدة من سوريا حاولت التسلل إلى غزة والأردن



القدس المحتلة / سما /

كُشف مساء اليوم الأحد مزيد من التفاصيل حول الإسرائيلية التي تمت إعادتها إلى تل أبيب بموجب صفقة تبادل أسرى مع سوريا، برعاية روسية، بعد انتهاء جهاز الأمن العام "الشاباك" من التحقيق معها.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الإسرائيلية، وهي في العشرينيات من عمرها ومن الحريديم المتدينين، تم تسليمها للشرطة الإسرائيلية من قبل جهاز الشاباك، ويتوقع أن يتم إطلاق سراحها لمنزلها، ولكن تحت قيد الإقامة الجبرية.

ووفقًا للقناة، فإن الشاباك برأها من الاشتباه بتعاونها مع عناصر معادية أثناء وجودها بسوريا، مشيرةً إلى أن الشرطة هي من ستقرر فيما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضدها من عدمه.

ولم تبدي الإسرائيلي أي ندم أو تقدم اعتذارًا عن أفعالها، مشيرةً إلى أنها كانت تبحث عن مغامرة، ولم تخطط أبدًا لمقابلة أي شخص معين في سوريا، وأن ما جرى مجرد رحلة إلى وجهة أخرى للسفر، خاصةً أنها تحب التجول من دولة إلى أخرى.

وتشير القناة إلى أن حساب الفتاة على فيسبوك يظهر فعلًا أنها تحب السفر، وتعرف نفسها بأنها "رحالة".

وتبين أن الفتاة حاولة في الماضي عبور الحدود إلى غزة والأردن، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

وكان موقع "واي نت" العبري أكد ظهر اليوم ما نشره إعلامي لبناني يعمل لقناة المنار التابعة لحزب الله بأن الشابة كادت تكون أسيرة لدى الحزب اللبناني.

وبحسب الموقع، فإن ضابطًا إسرائيليًا كان أمسك بها لدى اقترابها بسيارتها من الحدود مع لبنان منذ 6 أشهر ومنعها من الاقتراب من المنطقة، محذرًا إياها من العودة إلى المنطقة.

ونشر الإعلامي اللبناني صورًا للشابة الإسرائيلية لدى اقترابها من الحدود قبل أشهر في ذروة التوتر على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، وهي بسيارة تقودها في المنطقة.

ووفقًا للتقديرات التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه خلال تلك الفترة امتنع الجيش الإسرائيلي عن استخدام قواته بشكل مرئي لعناصر حزب الله حتى لا يكونوا أهدافًا له، لكن مظهر الشابة والجيب المدني الذي كانت بداخله أدى على ما يبدو إلى اعتقاد نشطاء الحزب أنها جندية بملابس مدنية وتم إرسالها إلى السياج في مهمة استخباراتية أو كجزء من عملية احتيال.

ونتيجة للارتباك وتقدير الموقف، امتنع عناصر الحزب عن إطلاق النار عليها خوفًا من أن يتسبب ذلك في النهاية بقتل "مدني"، خلافًا لسياسات الحزب في التركيز على مهاجمة الجنود فقط، كما ذكر الموقع. "صحيفة القدس"

#اسرائيل #سوريا #صفقة تبادل الأسرى #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

العسكر يدعمون بقاء هنية ..حماس تختصر انتخاباتها الداخلية استعداداً للانتخابات العامة

نص رسالة السلطة الى الإدارة الأمريكية بشأن الانتخابات وموقف حماس من دولة على حدود 67

شاهد: الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على الفتاة التي عبرت إلى سوريا وينشر صورها

الزراعة بغزة: اصطياد 65 طن أسماك بعد المنخفض الأخير (صور)

وصول الشحنة الإماراتية من لقاحات كورونا إلى غزة.. وغازي حمد يشكر الامارات ودحلان

بعد ساعات من زيارته تل ابيب.. وزير الطاقة المصري يصل رام الله لهذا الهدف

صحيفة عبرية : مصر تضغط لعقد صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية تزعم: الاتحاد الاوروبي يهدد السلطة بوقف المساعدات في هذه الحالة

بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟

الجهاد الاسلامي تعلق على رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية...

ه

اتفاق مصري فلسطيني لتطوير حقل غاز غزة...

0

الشيخ: سنطالب "إسرائيل" رسميا السماح للأسرى الفلسطينيين بممارسة حقهم في الانتخابات