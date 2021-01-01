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منسق كورونا يحذر: موجة جديدة بعد عيد المساخر ستوصلنا لاغلاق رابع في اسرائيل

الأحد 21 فبراير 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
منسق كورونا يحذر: موجة جديدة بعد عيد المساخر ستوصلنا لاغلاق رابع في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

حذر المنسق الحكومي عن مكافحة انتشار كورونا في اسرائيل بروفيسور نحمان اش من امكانية فرض اغلاق جديد في حال عدم التقيد بالتعليمات فترة عيد المساخر-البوريم هذا الاسبوع، وقال :"حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا بعد عيد البوريم- المساخر ستضطرنا الى اغلاق الاقتصاد حتى الاغلاق الشامل".وعبر اش عن مخاوفه من الاحتفالات المتوقعة، وطالب رؤساء السلطات المحلية "منع التجمعات المحظورة في العيد" واضاف "الولائم الكبيرة، الاحتفالات- ممنوعة تماما، تشكل مخاطر على صحتنا جميعا". 

وقال محذرا انه ان لم ينصع الجمهور للتعليمات ، سيتم اغلاق جهاز التعليم مجددا او ستقوم وزارة الصحة بالمطالبة بفرض اغلاق رابع :"هذا كله رغم التقدم الجميل في عملية التطعيم، ورغم الفاعلية الكبيرة لهذا" وعلى صعيد متصل امرت وزارة الصحة صناديق المرضى البدء بالتجهز بتطعيم الجمهور باستخدام لقاحات موديرنا. 

واضاف اش :"الجائحة ليست من ورائنا بعد، عدد الاصابات اليومية لا زال مرتفعا جدا وايضا عدد الحالات الخطيرة" وتابع، ليس هذا وحسب، انما هذا بسبب الطفرة البريطانية، "غالبية الذين يستعينون بأجهزة التنفس هم شباب من جيل 40 حتى 60" ويقول ايش ان "الطفرة البريطانية هي الاكثر عدوى بين الشباب وتتسبب بنسبة عالية لحالات حرجة لديهم". 

وقال ايش :"نحن نرصد طفرات منتشرة اخرى بشكل يومي، الجنوب افريقي نسبته 1% من الحالات في البلاد، بحسب نتائج استطلاع قمنا به، ايضا عثرنا على 7 حالات من الطفرة من كاليفورنيا، وحالة واحدة لطفرة منتشرة في اوغندا، اضرارها الصحية ليست واضحة لنا". 

#اسرائيل #فيروس كورونا #عبد المساخر

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