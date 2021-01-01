  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس الجزائري يحلّ المجلس الوطني الشعبي

الأحد 21 فبراير 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الجزائري يحلّ المجلس الوطني الشعبي



الجزائر /سما/

حلّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر، وفق ما أعلن التلفزيون العام، وذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال التلفزيون الجزائري "وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني" الذي تنتهي ولايته في الأصل عام 2022.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن في خطاب مساء الخميس اعتزامه حلّ المجلس وإجراء تعديل حكومي.

وينصّ الدستور الجزائري على تنظيم انتخابات خلال ثلاثة أشهر من حل المجلس، لكن في حال تعذّر ذلك يمكن تمديد الموعد ثلاثة أشهر أخرى.

الى ذلك، وقع الرئيس تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا رقم 78 يتضمن تعديلا في الحكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرر السيد رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.

#الجزائر #عبد المجيد تبون

الأكثر قراءة اليوم

العسكر يدعمون بقاء هنية ..حماس تختصر انتخاباتها الداخلية استعداداً للانتخابات العامة

نص رسالة السلطة الى الإدارة الأمريكية بشأن الانتخابات وموقف حماس من دولة على حدود 67

شاهد: الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على الفتاة التي عبرت إلى سوريا وينشر صورها

الزراعة بغزة: اصطياد 65 طن أسماك بعد المنخفض الأخير (صور)

وصول الشحنة الإماراتية من لقاحات كورونا إلى غزة.. وغازي حمد يشكر الامارات ودحلان

صحيفة عبرية : مصر تضغط لعقد صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس

هل تضطر إسرائيل للموافقة على شروط حماس لتبادل الأسرى؟

الأخبار الرئيسية

بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟

الجهاد الاسلامي تعلق على رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية...

ه

اتفاق مصري فلسطيني لتطوير حقل غاز غزة...

0

الشيخ: سنطالب "إسرائيل" رسميا السماح للأسرى الفلسطينيين بممارسة حقهم في الانتخابات

حقل غاز

بعد ساعات من زيارته تل ابيب.. وزير الطاقة المصري يصل رام الله لهذا الهدف