الرئيس الجزائري يحلّ المجلس الوطني الشعبي

الجزائر /سما/

حلّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر، وفق ما أعلن التلفزيون العام، وذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال التلفزيون الجزائري "وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني" الذي تنتهي ولايته في الأصل عام 2022.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن في خطاب مساء الخميس اعتزامه حلّ المجلس وإجراء تعديل حكومي.

وينصّ الدستور الجزائري على تنظيم انتخابات خلال ثلاثة أشهر من حل المجلس، لكن في حال تعذّر ذلك يمكن تمديد الموعد ثلاثة أشهر أخرى.

الى ذلك، وقع الرئيس تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا رقم 78 يتضمن تعديلا في الحكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرر السيد رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.