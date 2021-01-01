  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير خارجية "إسرائيل": مصر تلعب دورا رئيسيا في استقرار الشرق الأوسط

الأحد 21 فبراير 2021 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية "إسرائيل": مصر تلعب دورا رئيسيا في استقرار الشرق الأوسط



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
 
وأضاف أشكنازي خلال استقباله وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الأحد، "كانت مصر أول دولة وقعت معها إسرائيل اتفاقية سلام أدت إلى مزيد من الاتفاقيات".
 
وتابع: "إنني على ثقة من أن اتفاقيات التطبيع وتغيير النموذج الإقليمي سيساعدان أيضًا في توسيع وتعميق التعاون مع البلدان الأخرى".
 
وأعرب أشكنازي عن أمله بأن تفتح زيارة الوزير المصري الباب أمام زيارات أخرى وتعاون في مجالات أخرى.

#اسرائيل #غابي أشكنازي #مصر #الشرق الاوسط

الأكثر قراءة اليوم

العسكر يدعمون بقاء هنية ..حماس تختصر انتخاباتها الداخلية استعداداً للانتخابات العامة

نص رسالة السلطة الى الإدارة الأمريكية بشأن الانتخابات وموقف حماس من دولة على حدود 67

شاهد: الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على الفتاة التي عبرت إلى سوريا وينشر صورها

الزراعة بغزة: اصطياد 65 طن أسماك بعد المنخفض الأخير (صور)

وصول الشحنة الإماراتية من لقاحات كورونا إلى غزة.. وغازي حمد يشكر الامارات ودحلان

صحيفة عبرية : مصر تضغط لعقد صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس

هل تضطر إسرائيل للموافقة على شروط حماس لتبادل الأسرى؟

الأخبار الرئيسية

بعد كشف "البند السري".. لماذا لم يدفع نتنياهو ثمناً في صفقة مع حماس كما فعل مع الأسد؟

الجهاد الاسلامي تعلق على رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية...

ه

اتفاق مصري فلسطيني لتطوير حقل غاز غزة...

0

الشيخ: سنطالب "إسرائيل" رسميا السماح للأسرى الفلسطينيين بممارسة حقهم في الانتخابات

حقل غاز

بعد ساعات من زيارته تل ابيب.. وزير الطاقة المصري يصل رام الله لهذا الهدف