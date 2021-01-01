وزير خارجية "إسرائيل": مصر تلعب دورا رئيسيا في استقرار الشرق الأوسط

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



وأضاف أشكنازي خلال استقباله وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الأحد، "كانت مصر أول دولة وقعت معها إسرائيل اتفاقية سلام أدت إلى مزيد من الاتفاقيات".



وتابع: "إنني على ثقة من أن اتفاقيات التطبيع وتغيير النموذج الإقليمي سيساعدان أيضًا في توسيع وتعميق التعاون مع البلدان الأخرى".



وأعرب أشكنازي عن أمله بأن تفتح زيارة الوزير المصري الباب أمام زيارات أخرى وتعاون في مجالات أخرى.