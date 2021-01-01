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إسرائيل تغلق شواطئ المتوسط إثر تسرب نفطي

الأحد 21 فبراير 2021 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تغلق شواطئ المتوسط إثر تسرب نفطي



القدس المحتلة / سما /

حذرت اسرائيل اليوم من السباحة والقيام بنشاطات بحرية على طول شواطئ البحر المتوسط.

وأصدرت وزارات الصحة والداخلية وحماية البيئة الإسرائيلية اليوم الأحد توصية مشتركة حثت فيها المواطنين على الامتناع عن الذهاب إلى الشواطئ بهدف السباحة وممارسة الأنشطة الرياضة أو الاستراحة، حتى إشعار آخر.

وتطال هذه التوصية جميع الشواطئ الإسرائيلية المطلة على المتوسط، ابتداء من حدود لبنان شمالا ووصولا إلى حدود قطاع غزة جنوبا.

وحذرت التوصية من أن زيت القطران الذي تم اكتشافه عند السواحل يشكل خطرا على صحة الناس.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين أن حكومته ستصوت غدا على خطة لتنظيف الشواطئ المتضررة.

وأكد نتنياهو أنه بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الذي وصل إسرائيل بزيارة نادرة إمكانية التخلي في المنطقة عن استخدام السفن العاملة بالوقود النفطي لصالح تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال نتنياهو: "حسب اعتقادي، إذا تم إنشاء تحالف يضم عددا من الدول فإننا سنتمكن خلال عدة سنوات من إحداث تغير جذري، ما سيجلب لنا بحرا نظيفا ودولة نظيفة وشواطئ نظيفة".

ولا يزال الغموض يلف سبب تسرب عشرات الأطنان من القطران الذي تم رصده على بعد نحو 50 كلم عن الساحل، وكانت 10 سفن متواجدة بهذه المنطقة في ذلك الحين.

وتعرض عدد من المتطوعين الذين شاركوا أمس في جهود تنظيف الخط الساحلي للتسمم ونقلوا إلى المستشفى.

#اسرائيل #البحر المتوسط

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