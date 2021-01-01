إسرائيل لم تبلور سياسة رسمية بشأن ايران

القدس المحتلة /سما/

قالت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تهرول لإجراء مفاوضات مع إيران ولكن إسرائيل لم تبلور بعد سياسية رسمية بهذا الشأن.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه تم إلغاء نقاش كان سيجريه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني غانتس، ورئيس الموساد يوسي كوهين، ومسؤولين آخرين.

ووفقًا للهيئة فإنه لم يتم بعد تحديد موعد جديد له.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المعنية أعدت وثيقة من 12 بندًا كانت تريد أن تُطرح في المحادثات الجديدة مع طهران.