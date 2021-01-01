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اعلام اسرائيلي: حزب الله كاد يعتقل الإسرائيلية التي تحررت من سوريا

الأحد 21 فبراير 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: حزب الله كاد يعتقل الإسرائيلية التي تحررت من سوريا



القدس المحتلة /سما/

 أكد موقع واي نت العبري، اليوم الأحد، ما نشره إعلامي لبنان يعمل لقناة المنار التابعة لحزب الله، بأن الشابة الإسرائيلية التي حررت بموجب صفقة مع سوريا منذ أيام، كادت أن تكون أسيرة لدى الحزب اللبناني.

وبحسب الموقع، فإن ضابطًا إسرائيليًا كان أمسك بها لدى اقترابها بسيارتها من الحدود مع لبنان منذ 6 أشهر ومنعها من الاقتراب من المنطقة، محذرًا إياها من العودة إلى المنطقة.

ونشر الإعلامي اللبناني صورًا للشابة الإسرائيلية لدى اقترابها من الحدود قبل أشهر في ذروة التوتر على الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وهي بسيارة تقودها في المنطقة.

ووفقًا للتقديرات التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه خلال تلك الفترة امتنع الجيش الإسرائيلي عن استخدام قواته بشكل مرئي لعناصر حزب الله حتى لا يكونوا أهدافًا له، لكن مظهر الشابة والجيب المدني الذي كانت بداخله أدى على ما يبدو إلى اعتقاد نشطاء الحزب أنها جندية بملابس مدنية وتم إرسالها إلى السياج في مهمة استخباراتية أو كجزء من عملية احتيال.

ونتيجة للارتباك وتقدير الموقف، امتنع عناصر الحزب عن إطلاق النار عليها خوفًا من أن يتسبب ذلك في النهاية بقتل "مدني"، خلافًا لسياسات الحزب في التركيز على مهاجمة الجنود فقط.

#اسرائيل #حزب الله #الحدود اللبنانية #سوريا

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