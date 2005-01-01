إفتتاح ريكسوس بريميوم مجاويش في الغردقة 15 مارس القادم

الغردقة/سما/



أعلنت مجموعة ريكسوس عن قرب إفتتاح الفندق الجديد "ريكسوس بريميوم مجاويش " في 15 مارس المقبل , حيث ستُضيء أجنحة وفيلات ريكسوس بريميوم مجاويش بخدماتها الحصرية والشاملة سماء مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر،

و قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر: " إن افتتاح أجنحة وفيلات ريكسوس بريميوم مجاويش منتصف مارس القادم أمام نزلائنا الكرام، يهدف إلى تقديم تجربة خدمات ضيافة متميزة وشاملة وفاخرة وعالمية المستوى".

وأضاف قائلاً "نحن سعداء وفخورون بأن نُشارك الجميع في خطوتنا المهمة التالية لتوسيع وجودنا في مصر. ونسعى جاهدين لتتويج النجاحات التي حققناها مع الفنادق الأخرى في جمهورية مصر العربية "

يقع الفندق في قلب المدينة المليء بالحيوية، وتمتدّ هذه التحفة المعمارية البارزة ذو الـ 5 نجوم على مساحة واسعة تزيد عن 255.000 متراً مربعاً. وإضافة إلى توسّطه لأبرز المعالم الشهيرة في المنطقة، فقد تمّ توفير أرقى خدمات ريكسوس المميزة من خلال الأجنحة الفاخرة من الدرجة الأولى ومرافق الفلل، وقاعات الاجتماعات، وخيارات الطعام والشراب الواسعة، فضلاً عن مرافق الترفيه والرياضة والمنتجع الصحي ذات المستوى العالمي.

وسيحظى الضيوف المميّزون ومجموعات الأعمال الذين يزورون الغردقة بفرصة تدليل أنفسهم بمجموعة الخدمات الفائقة الجودة التي توفرها هذه الوجهة المثالية، وتتناسب مع كافة احتياجاتهم المباشرة. يمكن للمصطافين الاستمتاع والاختيار من مجموعة رائعة من أماكن الإقامة التي تشمل 410 أجنحة وفيلات شاسعة الاتساع، حيث تبلغ مساحة أصغر جناح 53 متراً مربعاً، وذلك من بين الخيارات الأخرى للأجنحة الممتازة والأجنحة الفاخرة وأجنحة لاجون سويم أب، تحيط بها حديقة خلابة وحمام سباحة وإطلالات ساحرة على البحر.

يُمكن للضيوف الراغبين في الحصول على المزيد من المتعة، اختيار الإقامة في محيط منطقة المسبح مع خدمات مُتميّزة من قبل خادم خاص مُصمّمة حصرياً لرفاهية المقيمين في الفيلات مع مسبح، والفيلات التنفيذية مع مسبح. كما يمكن للضيوف من الشركات عقد المؤتمرات وإتمام جداول أعمالهم باستخدام أجنحة الاجتماعات في الفندق، وقاعة كبار الشخصيات، والمكتب الرئاسي مع خدمات خاصة لتلبية جميع متطلبات العمل المُنفردة.

جرّب أشهى مذاقات العالم مع خيارات لا حصر لها من النكهات الوفيرة لإشباع رغباتك. استمتع بالمأكولات العالمية التي يتمّ إعدادها في البوفيه المفتوح لتجربة تناول الطعام طوال اليوم في مطعم الفندق الرئيسي، أو اختر إرضاء رغبتك عبر الاختيار من بين 5 مرافق لتناول الطعام وفق القائمة. بدءاً من المأكولات التركية اللذيذة في مطعم "لاليزار"، مروراً بأشهى الأطباق البرازيلية في "لا تشوراس-كاريا"، جنباً إلى جنب مع الانغماس في تشكيلات مطاعم "سولت"، و "آسيان"، و "بيبلز"، ستجد نفسك أمام قوائم طعام انتقائية تضمّ مجموعة غنية ومتنوّعة من الخيارات

لإبهار الأذواق المتنوعة. ومع وجود 10 بارات في جميع أنحاء الفندق، يمكنك الاستمتاع بمجموعة مُختارة من المشروبات الممتازة المستوردة للاحتفال في كل مناسبة.

سيستمتّع الضيوف بأوقات لا تُضاهى وسط إطلالات بانورامية على البحر الأحمر بمياهه الزرقاء الكريستالية، والاسترخاء تحت نسماته العليلة الدافئة. يمكنك الانتعاش عبر الغطس في واحدٍ من 30 حوض سباحة رئيسي، أو الحصول على اللون البرونزي على مقاعد التشمّس المتوافرة وسط المناظر الخلابة على الشاطئ الساحلي المُمتدّ لمسافة 1 كم، مع خيار الاسترخاء في كابانات الشاطئ. كما يمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع بالسباحة بأمان حيث يحتل الشاطئ جزءاً ضحلاً من مياه البحر، ويتمّ الإشراف عليه بعناية لضمان أمان وتسلية الأحبة الصغار.

نظراً لأن أجنحة وفيلات ريكسوس بريميوم مجاويش، ستصبح أحدث منسق للترفيه المذهل والأنشطة التي تخطف الأنفاس في الغردقة، فقد حان الوقت للمغامرة وتجربة التدريبات المليئة بالحيوية والنشاط التي يوفرها نادي "إكسكلوسيف سبورتس كلوب" مع الأنشطة الرياضية والألعاب والتمارين، أو تحدّي نفسك بالذهاب إلى أبعد الحدود مع مجموعة متنوّعة من أنشطة الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والغوص. وفوق كل ذلك، تفخر هذه المنشأة الفاخرة ذات الخدمات الشاملة والحصرية كلياً بالكشف عن مرسى خاص بها، حيث يمكن إيقاف وصفّ اليخوت بعد وصول الضيوف للاستمتاع بالفندق الجديد الفاخر، والتجوّل في مزرعة خيول داخلية حيث يمكن لعُشّاق رياضة الفروسية ممارسة هوايتهم وصقل مهاراتهم عبر ركوب أفضل أنواع الخيول في منطقة شاسعة الامتداد.

وتفخر هذه المنشأة المُتميّزة بتوفير العديد من وسائل تدليل الأطفال في نادي ريكسي المُخصّص للأطفال. ففي الوقت الذي يقضيه البالغون في التمتّع برفاهية الخدمات الشاملة، يستطيع النزلاء الصغار الاستمتاع بالأنشطة المناسبة لتفريغ طاقاتهم الشبابية الحيوية. يمكن للأطفال تعلّم وصنع الأشغال اليدوية في دورات الحرف اليدوية، أو ممارسة الأنشطة في الملعب تحت الهواء الطلق، أو اللعب في غرفة الألعاب، أو إبراز مهاراتهم في الرقص داخل "ميني ديسكو". ولإشباع شهيتهم للطعام، يُقدّم مطعم نادي ريكسي وجبات تدليلية لذيذة مناسبة لجميع الأطفال.

ولا تكتمل الإقامة الفاخرة إلا عند اللجوء إلى واحة للاسترخاء لإنهاء تجربة الضيافة التركية. انغمس في سبا "أنجانا" المصمم حسب الطلب - الذي يقدم قائمة تجديد حيوية تضمّ العديد من أنواع التدليك والحمام التركي وعلاجات التجميل للتخلص من جميع الضغوط الجسدية. اشعر بجسمك يصل إلى أقصى درجات الاسترخاء مع باقات خاصة لتكثيف رحلة التخلص من التوتر والروتين اليومي.