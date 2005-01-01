لهذا السبب .. إلغاء مزاولة المهنة لتامر أمين ووقف برنامجه

القاهرة / وكالات /

قررت نقابة الإعلاميين المصريين، إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد.

وقالت النقابة، إنه بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة قد ثبتت مخالفة تامر أمين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

واستندت النقابة في بيانها إلى باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2 و4 و6 و7، التي نصت الفقرة رقم 2 منه على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

وأشارت إلى أن أمين خالف الفقرة رقم 7 من باب الواجبات التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وقررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وقف برنامج الإعلامي تامر أمين واستدعائه للتحقيق بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد.

وتسببت تصريحات أمين، وما تضمنه من إساءة للصعيد ونسائه، في حالة من السخط والغضب، ولاقى كلام أمين ردود فعل كبيرة من مختلف فئات المجتمع، منددة ومهاجمة لما يعتبرونه إساءة مرفوضة لسيدات الجنوب.