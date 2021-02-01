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شاهد.. طفل مصري يثير الجدل بامتلاكه سيارة سعرها 3 ملايين جنيه

الأحد 21 فبراير 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. طفل مصري يثير الجدل بامتلاكه سيارة سعرها 3 ملايين جنيه



القاهرة / سما /

أثار الطفل سامر المدني، المعروف بطفل أغانى المهرجانات، الجدل في مصر بعد ظهوره جالسا على سيارة فارهة يصل ثمنها إلى نحو 3 ملايين جنيه مصري.

وظهر الصبي سامر المدني فى الصورة التي نشرها عبر صفحته في فيسبوك، جالسا على سيارة من نوع Range Rover موديل 2021 وسعرها ما يقرب من نحو 3 ملايين جنيه، حيث تم تداول الصورة بشكل كبير بين الشباب في مصر.

طفل مصري يثير الجدل بامتلاكه سيارة سعرها 3 ملايين جنيه

وجاء الجدل حول امتلاك هذا الطفل هذه السيارة الفارهة كونه مغني مهرجانات، حيث تنوعت تعليقات متابعي الطفل على الصورة، حيث قال أحدهم: "أدى شغل الشارع وشغل المهرجان، لو بصيت على شخص محترم شغال شغلانة شريفة موظف أو دكتور.. أو أو.. هتلاقهم يدوب على قد حالهم".

وظهر الطفل في السيارة التي أكد أنه يمتلكها خلال ترويجه لإحدى أغانيه، حيث قال: "مفيش مبروك ولا إيه على Range Rover، وجاهزين.. مهرجان شيطان (يلا احنا جامدين والله)"، ثم نشر صورة أخرى بعد طرح الأغنية على يوتيوب.

#طفل #مصر #سيارة

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