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فيديو.. سامسونغ تعلن عن هاتف مميز مجهّز ببطارية تكفيه ليعمل لفترات طويلة

الأحد 21 فبراير 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سامسونغ تعلن عن هاتف مميز مجهّز ببطارية تكفيه ليعمل لفترات طويلة



وكالات / سما /

كشفت شركة سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد الذي جهزته ببطارية هي الأقوى مقارنة ببطاريات هواتفها الحالية.

ويأتي هاتف Galaxy F62 ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل لـ 3 أيام تقريبا في حال استعماله لإجراء المكالمات وتصفح الإنترنت،  ويمكن شحن هذه البطارية بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا.

وزوّد الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (163.9/76.3/9.5) ملم، ووزنه 218 غ، كما جهز بمنفذين لشرائح الاتصال من نوع Nano-SIM.

ودعمته سامسونغ بشاشة Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 420 شمعة تقريبا، وبأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع.

كما حصل الجهاز على معالج Exynos 9825 ثماني النوى، وعلى معالج رسوميات Mali-G76 MP12، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+12+5+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، ولها القدرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K.

 
#سامسونغ #هاتف #كاميرا #بطارية #جلاكسي

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