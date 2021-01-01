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فيديو.. انتصارات للأخضر والصداقة والحوانين بالممتازة

الأحد 21 فبراير 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصارات للأخضر والصداقة والحوانين بالممتازة



غزة / سما /

حقق خدمات رفح فوزا ثمينا على نظيره التفاح (2-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الأخضر" الرفحي محمود النيرب (48), ويسار الصباحين (73), ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد التفاح 5 نقاط في المركز التاسع.

وأكمل التفاح المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فادي عوض الله (75).

خدمات الشاطئ – الصداقة (0-2)

وحسم الصداقة موقعة "الديربي" مع منافسه خدمات الشاطئ (2-0).

وأحرز هدفي الصداقة ميسرة البواب (27), وأحمد الكرنز (78), ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس, ويبقى رصيد الشاطئ 11 نقطة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة طرد فضل قنيطة من الشاطئ (62).

بيت حانون الرياضي – اتحاد خانيونس (2-1)

وتفوق بيت حانون الرياضي على اتحاد خانيونس بصعوبة (2-1).

وسجل هدفي "الحوانين" محمد الجرمي (13), وعبد الرحمن وشاح (82), بينما أحرز هدف "الطواحين" الوحيد خالد النبريص (68) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن, وبقي رصيد الخاسر 12 نقطة في المركز الثاني.

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