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شجار جديد في مباراة باريس وبرشلونة.. بطله ميسي

الأحد 21 فبراير 2021 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شجار جديد في مباراة باريس وبرشلونة.. بطله ميسي



وكالات / سما /

كانت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الأخيرة، مليئة وطافحة بالشجارات والخلافات بين لاعبي الفريقين، حيث التقطت عدسات الكاميرا النقاش الساخن بين كيليان مبابي وجوردي ألبا، فيما أظهرت مقاطع فيديو جديدة، خلافاً بين ليونيل ميسي وأحد لاعبي الفريق الفرنسي.

وانتهت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بفوز هذا الأخير، بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على أرضية ملعب الكامب نو، ليضع الفريق الفرنسي قدماً ونصف القدم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ليونيل ميسي دخل في شنآن حاد مع مواطنه لياندرو باريديس، عندما تدخل البرغوث الأرجنتيني على لاعب باريس سان جيرمان بشكل عنيف.

وأضافت: “عاتب باريديس قائد منتخب بلاده على تدخله الخشن، وتطور الأمر لمشادة كلامية بين الاثنين، الأمر الذي أثار قلق مسؤولي منتخب الأرجنتين، لأن كلا اللاعبيْن يُعتبران أساسييْن في تشكيلة ليونيل سكالوني”.

 

وتجدر الإشارة إلى أن باريديس كان أحد لاعبي باريس سان جيرمان الذين رحبوا علناً بالتعاقد مع ليونيل ميسي، لكن المواجهة الأخيرة قد تتسبب في اختفاء تلك الرغبة.

#باريس سان جيرمان #برشلونة #ميسي

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