خطة جديدة من يوفنتوس لإقناع رونالدو بالبقاء

وكالات / سما /

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للإبقاء على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الموسم القادم، لذا فقد وضع خطة جديدة من أجل إقناعه بالاستمرار مع السيدة العجوز.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فقد وضع يوفنتوس أعينه على النجم البرتغالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيرناردو سيلفا كأحد التدعيمات المفيدة للفريق من أجل إقناع مواطنه رونالدو بالبقاء في صفوفه.

ولفت التقرير إلى أن مانشستر سيتي يقدر لاعبه بأكثر من 70 مليون يورو، وهو الرقم الذي سيحاول يوفنتوس تخفيضه بإدراج اثنين من لاعبيه في الصفقة.

وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس سيحاول طرح الثنائي فيديريكو بيرنارديسكي وآرون رامسي في صفقة التعاقد مع بيرناردو سيلفا، إذ يعاني بيرنارديسكي من انخفاض مستواه بشكل ملحوظ تحت قيادة المدير الفني أندريا بيرلو ويعتبر المرشح الأول لمغادرة البيانكونيري الصيف القادم، في الوقت الذي يملك فيه زميله الويلزي سمعة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا قد يكون ورقة مقنعة للسيتيزنز.

وسيسمح إدراج اللاعبين في الصفقة ليوفنتوس بتخفيض التأثير الاقتصادي لصفقة سيلفا وكذلك في الوقت نفسه التخلص من لاعبين غير مرغوب فيهما في الفريق، فيما ستكون المهمة الأصعب هي إقناع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالتخلي عن نجمه البرتغالي والذي يعتبر أحد العناصر الهامة في فريقه.