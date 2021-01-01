كورونا عالميا: نحو مليونين و473 ألف وفاة و111 مليونا و659 ألف إصابة

رام الله / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 473 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الاجمالية 111 مليونا ونحو 659 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 86 مليونا و884 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 372 ألفا و396 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,446 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,907 وفيات)، والبرازيل (1،051 وفاة)، والمكسيك (857 وفاة)، وروسيا (480 وفاة)، وبريطانيا (445 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (69,617 إصابة)، والبرازيل (57,455 إصابة)، وفرنسا (22,371 إصابة)، وإيطاليا (14,931 إصابة)، والهند (14,315 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (509,875 وفاة)، والبرازيل (246,006 وفيات)، والمكسيك (179,797 وفاة)، والهند (156,339 وفاة)، وبريطانيا (120,365 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,706,473 إصابة)، والهند (10,991,651 إصابة)، والبرازيل (10,139,148 إصابة)، وروسيا (4,151,984 إصابة)، وبريطانيا (4,105,675 إصابة).