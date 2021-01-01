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"شعرت أن الوقت حان"... رغد صدام حسين تكشف الأسرار

الأحد 21 فبراير 2021 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"شعرت أن الوقت حان"... رغد صدام حسين تكشف الأسرار



وكالات

كشفت رغد صدام حسين، ابنه الرئيس العراقي الراحل، لأول مرة، موضوع مذكراتها المرتقب صدورها.

وقالت رغد، في الحلقة الأخيرة من سلسلة لقاءاتها على شاشة "العربية" السعودية، "سأكشف أسراراً عائلية وتفاصيل لم تعرفوها، وأحداثاً عاشتها في الحروب قبل وبعد الغزو الأمريكي"، مضيفة "شعرت أن الوقت حان وأنا مستعدة لنشرها". وتوقعت أن تحقق مذكراتها إقبالا كبيرا بسبب فضول الناس لمعرفة خبايا يوميات ابنة صدام حسين.

وعند سؤالها عن إصدار ابنتها حرير مذكراتها، والتي هي مذكرات رغد صدام حسين في الأصل تقول "حرير تعبت بالمذكرات وبمجهود شخصي"، مضيفة "أسرار عائلتي لا يمكن أن أفصح عنها أبدا تحت أي ظرف".

كما أكدت ابنة الرئيس العراقي الراحل، أن أبناءها، أي أحفاد صدام حسين، لن يعيشوا حياة طبيعية كالآخرين، مشيرة إلى "أخيها عدي الذي أخبرهم في الـ1990 أن أولاد صدام يصعب أن يعيشوا حياة طبيعة".

وتحدثت رغد، عن تفاصيل حياتها اليومية والتزاماتها الاجتماعية والعائلية، ودورها في إخراج عمتها من ليبيا في 2011. وقالت: "كنت سبب خروج عمتي من ليبيا لعدم تعرضها إلى أذية".

​يشار إلى أن رغد صدام حسين استنكرت في الجزء الخامس من مقابلتها مع قناة "العربية"، يوم الجمعة الماضي، وضعها في قائمة تضم 60 شخصا دعموا أعمال الإرهاب في العراق، مؤكدة أنه تم وضعها في القائمة بسبب دفاعها عن والدها الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

#رغد صدام حسين #صدام حسين #العراق

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