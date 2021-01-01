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الموت يفجع رونالدينيو

الأحد 21 فبراير 2021 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع رونالدينيو



برشلونة / سما

فُجع الأسطورة البرازيلي رونالدينيو نجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل سابقا، اليوم الأحد 21 شباط 2021، بعد أن تلقى خبر وفاة والدته بعد معاناة الفترة الأخيرة مع المرض.

وأكدت وسائل إعلام رياضية وفاة دونا أسيس والدة رونالدينيو نجم "السامبا" سابقا؛ إثر صراع الأسابيع الماضية مع فيروس كورونا في إحدى المستشفيات البرازيلية.

ونشر رونالدينيو صورة سوداء على حسابه الموثق بموقع تويتر؛ حدادا على رحيل والدته التي كان مقربا منها بشكل كبير أثناء وبعد نجوميته في الملاعب العالمية.

وتعبر البرازيل ثاني الدول الأكثر تضررا في العالم بفيروس "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة، وقد وصل عدد الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 160 الف شخص.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة الممكنة من كأس عالم 2002، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوريين الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

وكان رونالدينيو يرتبط بوالدته كثيرًا، إذ صرح عقب خروجه من السجن قبل أشهر بأن أول شيء يريد فعله هو الذهاب إلى والدته ويجلس معها ويقبل يديها؛ لأنه اشتاق لها.

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