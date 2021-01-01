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لجنة الانتخابات المركزية تحسم مسألة التصويت في السفارات

الأحد 21 فبراير 2021 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات المركزية تحسم مسألة التصويت في السفارات



رام الله/سما/

حسمت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية السبت، مسألة التصويت للمغتربين والمقيمين خارج الأراضي الفلسطينية، في الانتخابات المقررة خلال الشهور القادمة، والتي تبدأ بالتشريعي في 22 أيار/ مايو.


وأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن "التصويت للانتخابات سيتم فقط داخل فلسطين، ولن يكون هناك تصويت لا في السفارات ولا في أي مكان آخر".


وأضاف طعم الله أن "الفلسطينيين الذين في الخارج وسجلوا للانتخابات، عليهم الحضور شخصيا للتصويت"، موضحا أن "القانون لا يسمح بالتصويت بالوكالة أو بالإنابة".


ولفت إلى أن لجنة الانتخابات تعمل حاليا على تنقية بيانات المسجلين للانتخابات، للتأكد من دقتها وصحتها، وشطب أسماء المتوفين، بناء على آخر تحديثات بيانات وزارتي الداخلية والصحة، مبينا أن "المرحلة الحالية تتم في مركز إدخال البيانات بمدينة رام الله، وتستمر لمدة أسبوع".


وذكر أنه اعتبارا من بداية الشهر المقبل سيتم فتح مراكز النشر والاعتراض، والتي هي نفسها مراكز الاقتراع، ويبلغ عددها 1090 مركزا، لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة ستنشر أسماء الناخبين الذين سيصوتون في هذه المراكز، وخلال هذه العملية يتأكد المواطن من صحة بياناته.


وشدد المتحدث باسم لجنة الانتخابات على أنه يحق لكل مواطن الاعتراض على الآخرين، بمن لا تنطبق عليهم شروط الانتخاب.

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