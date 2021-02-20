وزيرة إسرائيلية سابقة تطالب بمنع اللقاح عن غزة ..فيديو

القدس المحتلة/سما/

طالبت عضو الكنيست الإسرائيلي، الوزيرة السابقة أيليت شاكيد، بمنع أهالي قطاع غزة من الحصول على اللقاح الخاص بفيروس "كورونا".

وخلال لقاء مع قناة "كان" الإسرائيلية، قالت إن في غزة جثث جنود إسرائيليين محتجزة، وبالتالي على حكومة الاحتلال عدم تقديم المساعدة لهم.

وأضافت: "بإمكانهم أن يتصرفوا بأنفسهم... ولا حتى مساعدات إنسانية، طالما أنهم يحتفظون بجثث جنودنا".

وأيليت شكد، هي سياسية وعسكرية سابقة، وواحدة من قيادات الحزب اليميني المتطرف "البيت اليهودي".

وخلال العام 2015 شغلت منصب وزيرة القضاء.

מצדך שימותו מקורונה בעזה אם ישראל לא תעביר חיסונים? ח"כ איילת שקד ל-@asaf_lib: "נכון, הם מחזיקים בגופות חיילינו, שיסתדרו לבד. לא אתן עזרה, גם לא הומניטרית לרצועת עזה, כל עוד הם מחזיקים בגופות של החיילים שלנו"#הכול_פוליטי pic.twitter.com/mNnz9j7eH3 — כאן חדשות (@kann_news) February 20, 2021

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن 4.2 مليون شخص تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح، بينهم 2.8 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية.