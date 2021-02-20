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وزيرة إسرائيلية سابقة تطالب بمنع اللقاح عن غزة ..فيديو

الأحد 21 فبراير 2021 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة إسرائيلية سابقة تطالب بمنع اللقاح عن غزة ..فيديو



القدس المحتلة/سما/

طالبت عضو الكنيست الإسرائيلي، الوزيرة السابقة أيليت شاكيد، بمنع أهالي قطاع غزة من الحصول على اللقاح الخاص بفيروس "كورونا".

وخلال لقاء مع قناة "كان" الإسرائيلية، قالت إن في غزة جثث جنود إسرائيليين محتجزة، وبالتالي على حكومة الاحتلال عدم تقديم المساعدة لهم.

وأضافت: "بإمكانهم أن يتصرفوا بأنفسهم... ولا حتى مساعدات إنسانية، طالما أنهم يحتفظون بجثث جنودنا".

وأيليت شكد، هي سياسية وعسكرية سابقة، وواحدة من قيادات الحزب اليميني المتطرف "البيت اليهودي".

وخلال العام 2015 شغلت منصب وزيرة القضاء.

 

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن 4.2 مليون شخص تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح، بينهم 2.8 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية.

#ايليت شاكيد #غزة #لقاح كورونا #فيروس كورونا #اسرائيل #الاحتلال

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