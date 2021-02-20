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تركي آل الشيخ مع ولي العهد السعودي: أغلى تكريم لي في حياتي...صورة

الأحد 21 فبراير 2021 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ مع ولي العهد السعودي: أغلى تكريم لي في حياتي...صورة



الرياض/سما/

احتفى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مساء السبت، بصورة حديثة جمعته بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، أكد من خلالها أن الصورة الحديثة التي جمعته بالأمير محمد بن سلمان هي أغلى تكريم له في حياته.


وقال آل الشيخ:

أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي ... حفظك الله سيدي ... الخادم.

#تركي آل الشيخ #ولي العهد السعودي #محمد بن سلمان #تركي ال الشيخ ومحمد بن سلمان

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