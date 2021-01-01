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بينيت: حان الوقت لإستبدال نتنياهو فهو لم يعد الشيء الصحيح لإسرائيل

الأحد 21 فبراير 2021 06:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: حان الوقت لإستبدال نتنياهو فهو لم يعد الشيء الصحيح لإسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أكد عضو الكنيست رئيس حزب اليمين نفتالي بينيت، يوم السبت الأربعاء، أنه  "حان الوقت لاستبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسيعارض أي تشريع سيوقف أو يؤخر محاكمته".

وقال بينت مقابلة مع القناة 12 العبرية: "أعتقد أن الوقت قد حان لاستبدال نتنياهو، فهو لم يعد الشيء الصحيح لإسرائيل، يجب استبدال الحكومة، وسنعارض أي تشريع سيوقف أو يؤخر محاكمة نتنياهو".

وردا على سؤال حول دعمه لتشريع يؤخر محاكمة نتنياهو ، أجاب بينت: "قلت مليون مرة إننا لا نضع قوانين بأثر رجعي".

وفيما يتعلق بالخلاف الإعلامي الذي دار بينه وبين رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر الأسبوع الماضي ، قال بينيت: "لقد اعتدت على ذلك منذ سنوات لأن نتنياهو فعل ذلك أيضًا ، والآن أعلن أنه سيتوقف عن القيام بذلك - ستخبر الأيام إذا حدث ذلك . "إذا أوقف الحملة المجهولة ، فسيكون مباركًا".


 
وقدم بينيت خلال المقابلة، النقاط الرئيسية للخطة الاقتصادية التي يقترحها حزبه ، تحت عنوان "خطة سنغافورة". ووفقا له ، قبل حوالي 17 عاما ، كانت إسرائيل وسنغافورة في نفس الوضع الاقتصادي ، ولكن بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الدولة - اليوم هي ضعف ثراء دولة إسرائيل. "يتضمن البرنامج تخفيضًا كبيرًا في الضرائب ، بطريقة ستزيد الشبكة الشخصية للموظفين وتشجعهم على بدء الأعمال التجارية وزيادة مستوى دخل موظفيهم".

كما دعا بينيت إلى تشديد الإنفاق الحكومي وتقليل الازدواجية والإسراف في الهيئات الحكومية - على سبيل المثال ، أنظمة تحصيل الضرائب الثلاثة (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي) والوزارات الحكومية مثل "وزارة النهوض بالمجتمع - CCP" . 


 
وبحسب قوله ، "اليوم يتم إنفاق المليارات على تمويل إعانات البطالة ، إن شاء الله للعاطلين. أعتزم خفض هذا الإنفاق في لحظة ، وخفض ضريبة الشركات ، وإحداث تدفق جماعي لإنشاء الأعمال التجارية ونموها. وبهذه الطريقة ، ستتم متابعة العاطلين عن العمل كقوة عاملة حيوية ، وسيرتفع مستوى الدخل في الاقتصاد ".

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