إسرائيل: التسهيلات الجديدة الخاصة بالكورونا تدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد

القدس المحتلة/سما/

تبدأ عن السابعة من صباح الأحد المرحلة الثانية والأوسع من تسهيلات الخروج من إغلاق كورونا، مقسومة إلى قسمين: "الشارة الخضراء" لمن حصلوا على جرعتي كورونا، وتسهيلات للجمهور العام.

وتتركّز هذه التسهيلات أساسًا في فتح المصالح التجارية والأماكن العامّة.

والأماكن التي يسمح بالدخول إليها دون إبراز "الشارة الخضراء"، فهي:

المجمعات والمراكز التجارية

الأسواق والحوانيت

المتاحف والمكتبات

حديقة الحيوان أو السفاري

منطقة جذب سياحي في الهواء الطلق.



في حين أنّ الأماكن التي يُشترط الدخول إليها بإبراز "الشارة الخضراء"، أي شهادة التعافي أو شهادة التطعيم أو تصريح بالاستحقاق لذلك من وزارة الصحة، فهي:

الفنادق، بما في ذلك غرف طعام يُشغَّل فيها أكثر من 6 غرف ضيافة (الأطفال بإبراز فحص سلبي).

دور سينما، مسارح، قاعة ثقافية أو أي مكان آخر مخصص للأنشطة.

إستاد رياضي، ملعب رياضي، صالة رياضية أو أي مكان آخر مخصص لإقامة حدث ما.

صالة رياضية أو إستوديو.

معرض (باستثناء المتاحف المفتوحة للجمهور).

برك السباحة.

دور العبادة بنسبة تصل إلى 50٪ (باستثناء دور الصلاة التي تعمل ضمن قيود التجمهر).



وقالت وزارة الصحّة في بيان إن شهادة الحصول على لقاح ستستخدم خلال الأسبوعين المقبلين على أساس أنها "شارة خضراء"، نظرًا للضغط على استصدار بطاقة من موقع الوزارة، وعدم جهوزية التطبيق الخاصّ، إلى الآن.

وفي إطار هذه التسهيلات، سيعود طلاب صفوف الخامس والسادس والحادي عشر والثاني عشر إلى المدارس في السلطات المحلية الخضراء والصفراء والبرتقالية (الفاتحة)، بينما تقرّر إبقاء طلاب صفوف السابع حتى العاشر في التعلم بواسطة تطبيق "زووم" وعدم العودة إلى المدارس، في هذه المرحلة.