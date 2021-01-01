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حزب مغربي ينوي ترشيح "يهودي" للانتخابات المحلية

السبت 20 فبراير 2021 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب مغربي ينوي ترشيح "يهودي" للانتخابات المحلية



الرباط /سما/

كشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، عن نية حزبه ترشيح "سيمون سكيرا" ذي الديانة اليهودية في الانتخابات المحلية المقبلة.

وبحسب جريدة "هسبريس" الإلكترونية، فإن سيمون سكيرا الذي ينوي حزب الأصالة ترشيحه هو يهودي مغربي، ويتولى رئاسة جمعية "الصداقة المغربية الإسرائيلية".

وقد أثارت خطوة الحزب المغربي غضب مناهضي التطبيع المغاربة، حيث أكد "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" أن "الهدف هو تمرير المكون الصهيوني بالمؤسسات الدستورية المنتخبة في المغرب، في إطار عملية كبرى لقرصنة المكون العبري بالدستور منذ 10 سنوات عبر عدد من التحركات متعددة المحاور سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا".

لكن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي أكد أن قرار ترشيح سكيرا لا علاقة له بعودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب، مشددا على أن الرجل يهودي مغربي ومن حقه أن يترشح في الانتخابات المغربية.

من جهته أشاد سيمون سكيرا، الكاتب العام للفيدرالية الفرنسية ليهود المغرب، بمبادرة حزب الأصالة والمعاصرة لترشيحه.

وقال في تصريحات صحفية: "هذه مبادرة ممتازة أن يشارك يهودي مغربي كمرشح في الانتخابات الجهوية المقبلة".

يشار إلى أن "سكيرا" يقيم حاليا في فرنسا، وقد وعد بالاستقرار الكامل في المغرب عقب نجاحه في الانتخابات المحلية، داعياً بقية الأحزاب المغربية إلى ترشيح يهود مغاربة لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي استقبل قبل أيام في مقر الحزب سيمون سكيرا حاييم، رئيس فيدرالية اليهود المغاربة في فرنسا، ورئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية المغربية.

#عبد اللطيف وهبي #يهودي مغربي #سيمون سكيرا

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