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ايفرتون يعمق جراح ليفربول بثنائية في ديربي "الميرسيسايد"..فيديو

السبت 20 فبراير 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايفرتون يعمق جراح ليفربول بثنائية في ديربي "الميرسيسايد"..فيديو



لندن/سما/

تواصلت هموم ليفربول على الصعيد المحلي، بسقوطه على أرضه أمام جاره إيفرتون 0-2 مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وأحرز ريتشارليسون (3) وجيلفي سيجوردسون (83 من ركلة جزاء) هدفي القاء.
 
وتجمد رصيد ليفربول الذي تلقى هزيمته الرابعة على التوالي، عند 40 نقطة في المركز السادس، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله إيفرتون، علما بأن الأخير يتأخر بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة.


 
ولم يجر مدرب ليفربول يورجن كلوب، أي تغيير على تشكيلته الأساسية التي لعبت أمام لايبزج (2-0) منتصف الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، حيث لعب أوزان كاباك إلى جان جوران هندرسون في عمق الخط الخلفي، وتواجد على الطرفين كل من ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، وأدى جورجينيو فينالدوم دور لاعب الارتكاز، وتحرك الثنائي تياجو سيلفا وكورتيس جونز خلف ثلاثي الهجوم المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.
 


في الناحية المقابلة، لجأ مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي على طريقة اللعب 3-5-1، حيث تكون الخط الخلفي من شيموس كولمان ومايسون هولجايت ومايكل كين وبن جودغري، وأدى توم ديفيس دور لاعب الارتكاز، خلف ثنائي الوسط عبدالله دوكوري وأندري جوميز، وتحرك على الجناحين كل من خاميس رودريجيز ولوكاس ديني، فيما شغل البرازيلي ريتشارليسون دور المهاجم الصريح.
 
وباغت إيفرتون مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، عندما وصلت الكرة إلى رودريجيز الذي مررها بينية لتصل إلى المنفرد ريتشارليسون، فما كان من الأخير إلا أن يودعها الشباك.
 


 


وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 11 ليشكل خطرا على مرم إيفرتون، من خلال رأسية فينالدوم التي ابتعدت عن المرمى إثر ركنية نفذها ألكسندر أرنولد.
 
والتقط حارس ليفربول أليسون بيكر ركلة حرة أرضية نفذها رودريجيز في الدقيقة 17، ومرر صلاح كرة إلى ماني، أبعدها كين من أمامه لتصل فيرمينو الذي سددها لترتد من المدافع هولجايت.
 


وأبعد جودفري عرضية ألكسندر أرنولد، لتصل الكرة إلى هندرسون الذي سددها مباشرة، ليطير الحارس بيكفورد لإنقاذها بمهارة في الدقيقة 20.
 
وعاد بيكفورد ليبعد تسديدة ألكسندر أرنولد بأطراف أصابعه في الدقيقة 21، وأرغمت الإصابة هندرسون على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه ناثانيل فيليبس.
 


ونفذ ألكسندر أرنولد ركلة حرة مباشرة علت المرمى في الدقيقة 31، وبعدها بدقيقتين تدخل حارس ليفربول أليسون بيكر بإبعاد رأسية كولمان إثر عرضية من ديني.  
 
واحتسب الحكم ركلة حرة جديدة لصالح ليفربول، نفذها تياجو وقابلها فيليبس يرأسه ليهز الشباك الجانبية من الخارج بالدقيقة 37.
 


وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة، فرفع روبرتسون عرضية قابلها ماني برأسه سهلة بين يدي بيكفورد في الدقيقة 47، وبعدها بلحظات ألغى الحكم هدفا لريتشارليسون لوجود تسلل واضح.  
 
عاد ماني ليشكل خطرا في منطقة جزاء إيفرتون من خلال رأسية علت المرمى إثر عرضية من جونز في الدقيقة 50، وبعدها بدقيقتين أبعد المدافع كين الكرة من أمام الدولي السنغالي المتحفز للتسجيل، إثر تبادل للكرة مع روبرتسون.
 


ووصلت الكرة إلى فيرمينو على مشارف منطقة الجزاء ليسدد مباشرة كرة ضعيفة سيطر عليها بيكفورد بالدقيقة 57، ودخل جيلفي سيجوردسون ودومينيك كالفرت لوين إلى تشكيلة إيفرتون مكان جوميز ورودريجيز.
 
وشارك السويسري شيردان شاكيري في تشكيلة ليفربول مكان جونز، فمرر اللاعب البديل الكرة بذكاء إلى صلاح الذي اقترب من المرمى لكن بيكفورد ضيق عليه الزاوية وتصدى لكرته في الدقيقة 69.

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